Bénin – Programme d’actions du gouvernement: niveau de mise en œuvre après 4 ans

Le 16 Décembre 2016, le président de la République a présenté, au palais de la Marina, son programme d’actions.

Dénommé Programme d’Actions du Gouvernement (PAG-Bénin Révélé), c’est un programme de développement structurel de 9039 milliards de FCFA, assis sur trois piliers majeurs et élaboré pour la période de 2016 à 2021.

Quatre ans après, Patrice Talon, lors de sa tournée nationale de reddition de compte, a exprimé sa satisfaction sur le niveau de réalisation des ambitions mentionnées dans le document.

En quatre ans de mise en œuvre, que garder concrètement de la réalisation de ce programme d’actions du gouvernement, Bénin Révélé? Un aperçu a été présenté par le directeur de la communication du palais de la République, lors de la séance de reddition de compte du chef de l’Etat au palais des congrès de Cotonou. Lire ci-dessous le document synthétique des 4 ans de réalisation du PAG.

Etat de mise en ouvre du PAG, 4 ans après son lancement

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PAG

.

§ La quasi-totalité des réformes prioritaires ont été réalisées et

les effets sont perceptibles dans tous les secteurs d’activité, à la

satisfaction des populations.

§ La mise en œuvre des projets prioritaires se poursuit

normalement.

La mobilisation des ressources est à un stade très avancé.

§ Tout le pays est en chantier, du nord au sud et de l’est à

l’ouest

§ Tous les corps sociaux sont de plus en plus impactés

LES RÉFORMES POLITIQUES

• Révision de la Constitution du 11 décembre

1990 qui renforce et renouvelle notre modèle

démocratique

• Réforme du système partisan qui restitue les

partis politiques à leur vocation d’animateurs

exclusifs de la vie politique.

• Reforme conduite à travers le vote de

diverses lois portant notamment sur la charte

des partis politiques, le financement des

partis politiques, la charte de l’opposition et

le nouveau code électoral.

CES RÉFORMES POLITIQUES PERMETTENT :

• L’assainissement du paysage politique : le nombre de partis politique passé de 250 à

une quinzaine.

• La correction progressive des déviances découlant du multipartisme intégral :

personnification et régionalisation des partis politiques, financement occulte, etc.

• L’adoption du nouveau statut de l’opposition offrant des garanties pour l’existence

d’une opposition responsable.

• La révision du code électoral permettant notamment de stabiliser le calendrier

électoral et de moderniser l’organisation des différentes élections politiques.

RENFORCEMENT DU SYSTÈME JUDICIAIRE

• Institutionnalisation de la Cour des comptes à travers la

révision de la Constitution. La loi organique sera très

bientôt adoptée par l’Assemblée nationale.

• Création et opérationnalisation de la CRIET pour

intensifier la lutte contre la corruption et l’impunité ;

véritable instrument de promotion de la bonne

gouvernance et du respect des biens publics.

• Redynamisation du Conseil Supérieur de la Magistrature

et renforcement de l’Inspection des Services Judiciaires

• Recrutement de personnel judiciaire

• Prise de divers textes législatifs destinés à améliorer le

fonctionnement du système judiciaire tels que

• le nouveau code pénal

• la loi sur la modernisation de la justice

• la loi portant renforcement juridique et

judiciaire de la gouvernance publique.

RÉORGANISATION DE LA CARTE JUDICIAIRE

• institution et mise en fonctionnement de 3 tribunaux de commerce de première

instance et de 3 cours d’appel de commerce.

• Création de l’Agence Nationale d’Equipement et du Patrimoine Immobilier de la

Justice ( ANEPIJ) pour assurer l’entretien et le renouvellement des équipements, la

réfection des locaux, l’approvisionnement des juridictions en fournitures et matériels

de bureaux.

• Création de l’Ecole de Formation aux Professions Judiciaires (EFPJ).

• Création de l’Agence Pénitentiaire du Bénin pour assurer une gestion des maisons

d’arrêts dans le respect des normes professionnelles et des meilleures pratiques

observées au plan international.

• Actions de renforcement de capacité du personnel de l’Inspection Générale des

Services Judiciaires.

RÉORGANISATION DE LA DÉFENSE ET DE LA

SÉCURITÉ PUBLIQUE (1/2)

• Création d’une force unique de sécurité regroupant les ex Gendarmerie et Police

nationale, la modernisation des équipements, la dotation de budget additionnel, le

renforcement des capacités et des effectifs (recrutement de 1100 agents).

• Réorganisation des Forces Armées pour permettre leur adaptation aux nouvelles

missions de sécurité intérieure et la création de la Garde nationale.

• Modernisation des équipements et réalisation d’infrastructures modernes telle que la

caserne en cours de construction à Allada pouvant abriter 4 bataillons et le

renforcement des effectifs par le recrutement de 1000 soldats.

• Renforcement des effectifs et des moyens des Eaux et Forêts pour contribuer plus

efficacement aux actions visant la protection de la faune et de la flore (100 nouveaux

agents).

RÉORGANISATION DE LA DÉFENSE ET DE LA

SÉCURITÉ PUBLIQUE (2/2)

• Réduction de 80% des braquages observés au niveau

du corridor.

• Amélioration substantielle dans le comportement des

agents de la police républicaine et réduction

significative des rançonnements sur les axes routiers.

Ces différentes actions, qui ont eu des impacts

appréciables sur le corridor, ont valu au Bénin d’avoir

été reconnu, en 2019, comme seul pays de la CEDEAO

qui promeut la libre circulation des biens et des

personnes.

RÉORGANISATION DE LA DIPLOMATIE

• Nouvelle approche de diplomatie économique qui privilégie l’efficacité dans l’action

• Rationalisation de la carte diplomatique (le nombre d’ambassades et de missions

diplomatiques est passé de 35 en 2016 à 11 en 2020 et le nombre de consulats

généraux est passé de 4 à 1 sur la même période)

• Rationalisation de l’effectif des postes diplomatiques et consulaires du Bénin.

MODERNISATION DE LA GESTION DE L’ETAT CIVIL (1/2)

• Réalisation entre 2017 et 2018 du Recensement Administratif à Vocation

d’Identification de la Population (RAVIP) qui a permis d’enrôler environ 11 millions de

personnes soit 93% de la population.

• Création en 2019 de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) pour

assurer la gestion et l’exploitation de la base de données issue du RAVIP.

• Mise en place d’un fichier national centralisé et informatisé de l’identité de l’ensemble

des ressortissants et résidents (Registre national des personnes physiques).

• Opérationnalisation du Numéro Personnel d’Identification qui assure

l’interopérabilité entre les différents systèmes d’informations des programmes

gouvernementaux de développement du numérique et de la digitalisation des

services à la population.

• Mise en œuvre de mesures visant la reconstitution des actes d’état civil pour plusieurs citoyens.

MODERNISATION DE LA GESTION DE L’ETAT CIVIL (2/2)

• A partir d’avril 2021, les registres d’Etat civil version papier seront supprimés et

remplacés par un système intégré de gestion dématérialisée de l’Etat civil avec la

délivrance d’actes de naissance et de cartes d’identité biométriques.

• Mesures prises en faveur de la dématérialisation des services publics à travers la mise

en service d’une plateforme nationale des services publics (visa, résultats des

examens scolaires, transfert de propriété, casier judiciaire, permis de construire,

dossier de pension de retraite, …etc).

Ces différentes mesures favorisent la formalisation de l’économie, renforcent la

sécurité publique et permettent une meilleure planification des interventions de

l’Etat en faveur de la population et du développement de l’économie nationale.

AMÉLIORATION DE LA GESTION DU PATRIMOINE DE L’ETAT

• Plusieurs initiatives ont été prises pour la reconstitution du patrimoine immobilier en

vue de la rationalisation de leur gestion et leur utilisation dans le cadre de

mobilisation de financement.

• Création d’entités autonomes telles que la Société des Aéroports du Bénin, la Société

des Infrastructures Routières du Bénin, la Société des Patrimoines Immobiliers de

l’Etat, la Société Béninoise des Infrastructures Numériques et la Société Béninoise des

Infrastructures de Radiodiffusion.

• Mandats de gestion déléguée attribués à des partenaires privés pour redresser et

améliorer les performances d’entreprises publiques jugées stratégiques (la SBEE, le

PAC, l’Aéroport de Cotonou, …).

• Adoption d’une nouvelle loi sur les entreprises publiques pour moderniser et rendre plus efficiente la gouvernance.

AUTRES MESURES DE PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

• Réduction du train de vie de l’Etat avec la suppression d’institutions budgétivores, la

réduction du nombre de postes ministériels et l’adoption d’un décret portant AOF type

pour les ministères sectoriels.

• Fixation des Chefs lieu des 12 départements et nomination des 12 préfets.

• Mise en place effective d’un fichier national de pré-qualification pour les nominations aux

emplois de la chaîne de dépenses publiques.

• Adoption d’une loi consacrant la transformation de l’ANLC en un organe technique de

coordination de la prévention de la corruption, le Haut-Commissariat à la prévention de la

corruption en République du Bénin.

• Encadrement par la loi des modalités d’exercice du droit de grève au Bénin.

• Assouplissement des dispositions du Code du Travail pour introduire plus de flexibilité et

encourager la création d’emplois par le secteur privé.

• Adoption d’une loi portant régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat.

• Réduction sensible des délais de délivrance des livrets de pensions aux personnes admises à la retraite.

LA REVUE DU CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DES RELATIONS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ

• Création du Comité Interministériel de Promotion des Investissements (CIPI) pour la

coordination des relations du Gouvernement avec le secteur privé.

• Restructuration de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations

(APIEX) pour servir de bras opérationnel pour le CIPI. L’APIEX devient un véritable

guichet unique de formalisation des entreprises au Bénin et la porte d’entrée des

investisseurs : traitement des agréments au code des investissements, facilitation

d’installation dans les zones économiques spéciales, études des dossiers de

partenariat public- privé.

• La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin a été repositionnée comme

véritable centre de service qui apporte aux opérateurs économiques de l’information,

de l’orientation, de la formation et facilite l’accès au financement, l’accès au marché et

le développement des partenariats d’affaires.

• Augmentation et rationalisation des appuis financiers de l’Etat aux entrepreneurs

PRINCIPAUX IMPACTS DES RÉFORMES SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES (1/2)

• Le Bénin est reconnu par la CNUCED comme premier au plan mondial en création

rapide d’entreprises (la formalisation en ligne des entreprises est généralisée avec

une durée moyenne de 3 heures).

• Délivrance du permis de construire en 14 jours à Cotonou, et réduction du délai de

délivrance du certificat de conformité et d’habitabilité de 45 à 12 jours.

• Dématérialisation des processus de transfert de propriété et mise en ligne du

cadastre national

• Gratuité du raccordement à l’eau et à l’électricité pour les PME et PMI et réduction

des délais de délais de raccordements (6 jours ouvrés pour l’eau et 30 jours ouvrés

pour l’électricité) ;

• Facilitation du paiement des impôts : télédéclaration, transmission des états

financiers à travers une plateforme web, exonération des micros et petites entreprises

du paiement de la taxe professionnelle, suppression de onze impôts dans la loi de finances 2020 , dématérialisation des documents fiscaux etc.

PRINCIPAUX IMPACTS DES RÉFORMES SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES (2/2)

• Dématérialisation et simplification des procédures de dédouanement pour toutes les

formalités de commerce extérieur.

• Limitation du nombre de renvois des dossiers de contentieux en matière commerciale

à deux (02) sauf à l’exception de cas particuliers prévus par la loi et mise en place de

procédures spécifiques pour la gestion des litiges pour les petites créances.

Les changements positifs déjà enregistrés et la dynamique en cours sont illustrés par

plusieurs indicateurs, classements et rapports indépendants (Standard & Poor’s,

Banque mondiale, FMI, Indice MO Ibrahim, Indice Doing Business).

Le Bénin a effectué avec succès la première émission obligataire en euros (euro

bonds) sur le marché international : levée de 500 millions d’euros (328 Mds CFA),

avec un taux de souscription de 250% en moins de deux heures le 19 mars 2019,

pour une maturité finale de 7 ans et un taux d’intérêt de 5,75%.

Le nombre de création d’entreprises s’est nettement accru

Les investissements directs étrangers ont plus que triplé entre 2016 et 2020.

MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES ET RATIONALISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

• Plateforme d’échanges de données Douanes – Impôts,

• Adoption de la valeur transactionnelle,

• Machines électroniques de facturation de la TVA ,

• Création et opérationnalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin qui se

positionne, aux côtés du système bancaire classique, comme un facilitateur d’opérations à effet

de levier et un instrument de financement de long terme des secteurs clés de l’économie

nationale,

• Système Intégré de Gestion de la Paie qui a permis d’assainir et de sécuriser le traitement des

salaires des agents de l’Etat,

• Création de la CVO pour rationaliser le coût des billets d’avion supporté dans le cadre des

voyages officiels

• Dispositif du crédit-bail pour la gestion du parc automobile de l’Etat,

• Plateforme de suivi de la gestion des missions officielles pour assurer une bonne évaluation

des frais de missions et éviter les cas de fraude et de missions fictives,

• Gestion budgétaire axée sur les programmes pour une meilleure qualité de la dépense .

AUTRES MESURES D’ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES

• Réorganisation et professionnalisation des corps de contrôle de l’Etat (améliorer les capacités

d’intervention, mise en conformité des systèmes de contrôle interne des ministères avec les

meilleures pratiques au plan mondial, responsabilisation de l’IGF pour faire le suivi chaque année

des suites données aux principales recommandations des audits dans les différents ministères),

• Promotion de la transparence budgétaire et développement de mécanismes de contrôle citoyen

de l’action publique (budget citoyen, d’une charte nationale de reddition publique de comptes au

niveau des collectivités locales),

• Amélioration du dispositif de gestion de la dette :

I. En 2019 , le FMI et la Banque Mondiale ont décerné au Bénin le prix du meilleur

gestionnaire de la dette publique,

II. En 2020 le Bénin a été classé par la Banque Mondiale comme premier parmi les 76 pays bénéficiant du financement IDA

REMBOURSEMENT DES DETTES INTERIEURES

• Remboursement des dettes envers les prestataires de l’Etat;

• Remboursement des dettes sociales : sur un total global de 173 milliards FCFA dus aux

travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards FCFA ont été effectivement payés, soit

plus de 50% (52 milliards FCFA aux travailleurs et 26,7 aux retraités, sans compter 6,9

milliards FCFA de prime exceptionnelle de motivation aux agents de la santé et 1

milliard FCFA de prime de risque. De même que les 15 milliards FCFA d’arriérés

récemment payés aux travailleurs.

TRAVAIL ET FONCTION PUBLIQUE

• Réforme de l’organisation des concours d’entrée dans la Fonction publique à travers la mise en

place d’un système informatisé, sécurisé et dématérialisé de gestion permettant la sélection des

candidats les plus méritants

• Suppression des paiements à vue aux guichets de la CNSS au profit de leur bancarisation. Cette

réforme a impacté environ 3379 pensionnés, 1244 rentiers et 77417 allocataires au titre de la

branche des prestations familiales ;

• création du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) et l’installation de ses membres et

instauration de la culture du dialogue fécond, en lieu et place des conflits permanents

• Modernisation de la gestion de la carrière des agents de l’État par des modules informatiques

pour la prise des actes de carrière.

• Déjà plus de deux mille (2.000) actes ont été pris en compte et ont impacté plus de cent

cinquante mille (150.000) situations administratives au profit de cinquante-trois mille (53.000)

agents de l’État

• Le processus de dématérialisation des archives des dossiers individuels des agents de l’État a

permis la numérisation et la mise en ligne systématique de 83328 actes de carrière depuis 2018.

• 7.857 agents recrutés dans la fonction publique dont 1151 fonctionnaires et 6706 contractuels,

contre respectivement 50 et 6036 pour le quinquennat 2011-2016. Nous avons ainsi recruté 1771

agents de plus dans la Fonction publique.

Projets en cours de réalisation

Nouvelle centrale de 140MW (Maria Gleta 2).

• Centrales solaires photovoltaïques pour une

capacité totale de 95 MW

• Barrage hydroélectrique multifonctions de

128 MW sur le fleuve Ouémé à Dogo-bis

• Deux centres de contrôle de la distribution

« dispatching » (national et régional)

• Terminal de stockage et de regazéification

flottant (FSRU) dans le port de Cotonou

Résultats

• Fin du délestage au Bénin

• Régularité dans les prestations de la SBEE et impacts positifs sur l’activité

économique

• Accroissement du nombre d’abonnés de la SBEE de 20%.

• Amélioration de la gouvernance du secteur

• Disponibilité de kits de +100 000 kits de branchements en 2020 contre 0

en 2015

• Raccordement des abonnées

• Rationalisation de l’achat d’Energie

• Taux d’électrification en progression de 46,6% (2015) à 55,1% (2020)

Modernisation et densification du réseau routier

• Les travaux entrepris portent sur un linéaire

de 1823 km (réhabilitation et renforcement

: 835 km, nouvelle construction 989 km).

• Amélioration de l’entretien du réseau

routier et des pistes rurales : l’indice d’état

général du réseau routier classé a évolué

de 46% en 2016 à 63% en 2020

• La Société des Infrastructures Routières du

Bénin (SIRB) a été mise en place pour une

gestion efficace des postes de péages et des travaux neufs

Modernisation du sous secteur aérien

• Réhabilitation et mise aux normes

internationales de l’Aéroport International

Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun

• Construction du nouvel aéroport

international de Golo-Djigbé : travaux

préparatoires poursuivis

• Création de la Société des Aéroports du

Bénin (SAB)

• Développement en cours d’une offre

aéronautique en partenariat avec un operateur privé.

Secteur maritime

• Mise en gestion du PAC qui a favorisé une amélioration sensible de

ses performances et de la qualité des prestations à la satisfaction des

opérateurs et usagers.

• Acquisition de 2 nouveaux remorqueurs de type ASD

• Démarrage au cours du premier semestre 2021 de la construction du

Centre des Affaires Maritimes.

• Mise en œuvre d’un nouveau plan directeur de plus de 500 milliards

pour moderniser les installations

TOURISME

Un programme

d’investissements massifs de

plus de 400 milliards de FCFA

• Finalisation des études du programme touristique

• Partenariats stratégiques avec les acteurs de

référence mondiale

• Exemption de visa aux ressortissants des pays

africains.

• Mise en place du « e-visa » pour l’obtention

instantanée du visa en ligne.

• Processus de recrutement de plus de neuf cents

(900) formateurs et encadreurs culturels pour la

mise en œuvre des classes culturelles dans les lycées et collèges.

Les Projets majeurs ont démarré (1/2)

• Parc de la Pendjari : rénové, restructuré et confié en gestion à

African Parks Network.

• Cité historique de Ouidah : Travaux de réhabilitation du Fort

Portugais, Porte du Non-retour et d’autres lieux historiques ainsi que

la construction du Musée International de la Mémoire et de

l’esclavage.

• Aménagement d’une station balnéaire de référence : démarrage

prochain du village de vacances de type CLUB MED.

• Plusieurs projets privés d’hôtels en cours de finalisation sur le site

d’Avlékété (BANYAN TREE, HILTON et GOLDEN TULIP).

• Marina de Ouidah : Travaux de construction de la Marina en

démarrage. Projet colossal de 129 milliards de F CFA.

• Cité lacustre de Ganvié : finalisation des études, construction de

maisons pilotes.

Les Projets majeurs ont démarré (2/2)

• Pôle touristique d’Abomey : démarrage de la construction en 2021.

• Pôle muséal de référence autour du Musée Vodun de PortoNovo : projet en développement.

• Route des Couvents Vodun/Orisha : projet démarré (Adjarra,

Ouidah, Abomey, Grand-Popo et Kétou) qui formeront un circuit

inédit de visites touristiques.

• Palais royal de Baru Tem à Nikki : finalisation des études en cours.

• Halte touristique à Allada : la réhabilitation de la Maison Coloniale

et l’aménagement de la Place « Toussaint Louverture » déjà entrepris.

• 07 arènes culturelles : Études achevées.

ARTS ET CULTURE

Création de la galerie nationale pour promouvoir

les arts plastiques sous toutes leurs formes en

révélant les artistes plasticiens tout en créant une

dynamique autour du marché de l’art

• Elaboration d’une base de données des artistes plasticiens

comportant l’identité des artistes recensés sur tout le territoire

national, la description de leur parcours et de leurs œuvres

• Acquisition d’œuvres d’art auprès des artistes pour la Galerie

Nationale

• Mise à disposition d’un espace d’exposition

• Offre de service de coaching personnalisé pour soutenir et

accompagner les artistes talentueux

Développement (en cours) de deux outils

digitaux modernes pour la Galerie Nationale

• « e-Art Bénin » qui offrira aux artistes un espace de communication

autour de leurs parcours et activités mais également un espace de

vente de leurs œuvres.

• « i-Cap Bénin » qui servira à déterminer l’Indice de cotation sur le

plan national des artistes plasticiens béninois sur la base de

critères communément utilisés dans le monde de l’art.

ARTISANAT

Réalisations majeures (1/2)

• Recensement national initial des artisans en février – mars 2019 (240

834). Cette opération permet de mettre en place le Registre national

biométrique des métiers conformément au code communautaire de

l’artisanat et d’élaborer la liste électorale des artisans.

• Vote de la loi portant création de la Chambre des Métiers de

l’Artisanat du Bénin (CMA-Bénin) par l’Assemblée Nationale, le 18

juillet 2020.

• Elaboration des projets des statuts de la CMA-Bénin ainsi que tous les

décrets d’application de la loi.

Réalisations majeures (2/2)

• Mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur sur

cinq (05) produits de l’artisanat du Bénin à sélectionner, labelliser,

certifier et commercialiser sur le plan régional, sous régional et

international.

• Mesures sociales pour soutenir les populations en général et les

artisans en particulier (environs 50 000 artisans tout corps de métiers

confondus), impactés par la pandémie du Covid-19 en 2020.

• Finalisation en cours des programmes de formation au profit des

artisans (ARCH Formation)

NUMÉRIQUE

Cadre institutionnel et infrastructures

MISE EN PLACE D’UN

CADRE INSTITUTIONNEL

APPROPRIÉ

• Adoption d’un code du

numérique

• Refonte du cadre de

gouvernance

• Mise en place d’agence

spécialisées (ADN, ASSI,

ANSSI)

• Restructuration des

opérateurs privés et

publics de téléphonie

CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE DE

COMMUNICATION DE RÉFÉRENCE

• Déploiement de l’Internet Haut Débit

caractérisée par une dorsale en fibre optique

qui parcoure le Bénin du nord au Sud de plus

de 2 000km)

• Accès à Internet haut débit à travers la fibre

optique est aujourd’hui une réalité dans plus

de 90% de nos communes.

• Mise en place d’un réseau de communication

numérique pour la diffusion de la TNT (29 sites

sur l’ensemble du territoire national)

Déploiement d’outils numériques pour la

modernisation de l’administration

• Mise en place d’une plateforme de dématérialisation des services de

l’Etat

• Construction d’un Data Center National à Abomey-Calavi

• Interconnexion en cours de 187 sites décentralisés de l’administration

des finances (e-Gouv)

• Mise en place d’une plateforme d’infrastructures à clé publique (PKI)

sécurisant avec la biométrie d’une part les documents administratifs

(passeports, carte nationale d’identité, etc.) et d’autre part les

communications électroniques

• Mise en place du Réseau Béninois pour l’éducation et la Recherche

(RBER) qui interconnecte les 4 universités publiques ce qui représente

80% de la population estudiantine

Déploiement d’outils numériques pour la

modernisation de l’administration

• Connexion du RBER au WACREN (réseau régional pour l’éducation et

la Recherche de l’Afrique de l’ouest et du centre) offrant aux étudiants

béninois l’accès aux universités occidentales

• Construction de 3 nouveaux Points Numériques Communautaires

(PNC) favorisant l’accès à Internet et services à valeur ajoutée dans les

zones défavorisées

• Construction de 24 salles multimédia dans des établissements

primaires et secondaires qui sont équipées de 40 postes de travail et

de matériels didactiques

• La mise en place de nombreuses applications et plateformes :

« elearning » « e-resultats » dans le contexte du COVID 19 par

exemple

• Construction en cours d’achèvement du Data Center national

AGRICULTURE

Réformes

• Mise en place d’un nouveau cadre institutionnel.

• Création de 7 pôles de développement agricole.

• Modernisation des outils de travail (mécanisation

et digitalisation).

• Facilitation de l’accès aux semences, intrants et

marchés pour la promotion des nouvelles filières

agricoles (riz, maïs, anacarde, ananas).

• Mesures fiscales et non fiscales en faveur de

l’importation des intrants.

• Réalisation du Recensement National de

l’Agriculture (en cours).

• Mise en place de l’agence pour la mécanisation agricole (ANAMA).

Plus de 600 milliards FCFA en

investissements publics

INVESTISSEMENTS

• Aménagement de 1.194 ha dans la Basse

et Moyenne Vallée de l’Ouémé

• Réalisation de 200 km de pistes agricoles,

de 10km de digue-piste assorti d’un

embarcadère-débarcadère.

• Construction de 03 marchés modernes,

de 06 centres de groupage, de 188

magasins de stockage de vivres ou

d’intrants pour une capacité de stockage

de 47450 T.

• Réhabilitation de l’abattoir de Cotonou et

construction du marché à bétail de Zè.

FINANCEMENT

• Redynamisation du Fonds

National de Développement

Agricole (FNDA) et

renforcement de la dotation

initiale.

• Abondement du guichet n°3

du FNDA pour un montant de

100 milliards FCFA.

• 20 accords de crédits

approuvés par le FNDA pour

un montant total de F CFA 813

millions (À fin Août 2020).

Plus de 600 milliards FCFA en

investissements publics

IMPACTS

• Taux de couverture des besoins nationaux de consommation par la production

vivrière nationale est passée de 156% en 2015 à 182% en 2019, renforçant ainsi la

sécurité alimentaire au Bénin.

• Création de 169 097 emplois dont 134 178 emplois indirects et 34 919 emplois

directs dans le secteur de 2016 à 2019.

• Très bonnes performances de la production des filières à haute valeur ajoutée

(ananas, anacarde, maraichage), des filières conventionnelles (maïs, riz, manioc),

des filières animales et halieutiques ainsi que des cultures dites émergentes (soja,

karité)

Performances clés des filières

• Filière ananas : rendement passé de 47,4 tonnes/ha en 2015 à 63,6 tonnes/ha en 2019.

Transformation domestique renforcée (15% de la production en 2016 à 50% en 2019).

• Filière anacarde : mise aux normes de 20.864 ha de vieilles plantations. mise en place de plus de

21.000 ha de nouvelles plantations. Production de 91 608 T en 2015 à 130 276 T en 2019.

• Cultures maraichères : production passée de 633 862 tonnes en 2015 à 706 346 tonnes en 2019.

• Filière cotonnière : évolution exponentielle de 269 212 tonnes en 2015 à 714 713 tonnes en 2019, ce

qui a fait du Bénin le premier pays africain producteur de coton en 2018 et en 2019.

• Filière karité : production passée de 58 059 T en 2016 à 190 000 T avec la sécurisation des parcs à

karité.

• Filière soja : devenue une filière d’exportation avec une production passée de 139 909 T à 257 000 T.

• Filière mangue : mise en place de 273 ha nouvelles plantations (variétés Kent 212 ha, et Amélie 61

ha).

• Filière pêche et aquaculture : production halieutique de 40 730 T en 2015 à 89 249 T en 2019.

• Filière animale : production passée de 196 196 T en 2015 à 218 647 T en 2019.

Autres actions en cours

• Démarrage du PACOFIDE (ananas et anacarde à l’export),

• Démarrage du ProSeR (sédentarisation des élevages de ruminants)

• Démarrage du Projet des Centres de Services Agricoles et de Formation

• Projet de développement de grandes plantations pour l’agro-industrie

• Réhabilitation en cours des usines de transformation abandonnées.

• Démarrage des travaux d’aménagement de la Zone Economique Spéciale de Glo Djigbé pour promouvoir l’implantation d’usines de transformation de produits agricoles

ÉDUCATION

Réformes majeures

• Restructuration et opérationnalisation du Conseil National de l’Education (CNE).

• Adoption d’une nouvelle lettre de politique éducative.

• Adoption du plan sectoriel du secteur de l’Education (2018-2030) et son actualisation (en

cours) pour une éducation de base jusqu’en classe de Terminale.

• Mise en synergie des calendriers scolaires et universitaires à partir de 2017-2018.

• Réaménagement de la carte universitaire

• Création et opérationnalisation de l’Agence pour la Construction des Infrastructures dans

le Secteur de l’Education (ACISE) .

• Opérationnalisation de la plateforme e-résultats pour les 3 ordres d’enseignements.

• Informatisation du système d’étude et d’instruction des demandes d’allocations

universitaires.

• Elaboration des textes statutaires pour la création de l’Agence Béninoise d’Assurance

Qualité de l’Enseignement Supérieur et de l’Agence Béninoise de la Recherche et

l’Innovation (ABRI).

• Adoption de la Stratégie nationale de relance de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (SN-EFTP).

Réalisations majeures – enseignements maternel

et primaire

• Opérationnalisation du Programme

National d’Alimentation Scolaire Intégrée

(PNASI) : 605.243 écoliers impactés dans

3851 écoles (contre 1574 avant 2016).

• 1420 salles de classe construites, 987

réfectionnées et 1040 salles de classe en

construction

• Mise à disposition de 9131 enseignants

aspirants au profit des écoles maternelles

et primaires publiques.

Réalisations majeures – enseignement secondaire,

technique et la formation professionnelle

• 1000 salles de classe en cours de construction dont 250 salles de classes équipées déjà

réceptionnées.

• 122 salles de classe sont en cours de réhabilitation.

• Mise à disposition de 15871 enseignants aspirants au profit des collèges et lycées.

• Création d’une Ecole des Métiers du Numérique à Cotonou pour la formation des

professionnels de la fibre optique et du numérique en général.

• Démarrage de la réhabilitation et de la construction de 4 lycées de référence à

Kpondéhou, Lokossa, Sodohomè et à Ina et de 3 CFPA (Djougou, Kouandé et Dogbo) ;

• Démarrage des études pour la construction et la réhabilitation de 5 Lycées Techniques

Agricoles (Kika, Djougou, Kpataba, Adjahomè, et le Lycée Agricole Médji de Sékou), de

trois lycées Techniques Industriels (Ouidah, Pobè et Djougou) et d’un Centre de Formation

Professionnelle et d’Apprentissage (Agouagon)

• Démarrage de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels

Réalisations majeures – enseignement supérieur et recherche scientifique

• Construction des équipements modernes pour 7

110 places assises dans les 4 universités publiques.

• Réfection partielle de deux résidences à l’UAC

(Résidence BID) et deux bâtiments abritant les

agents du COUS-AC à l’UAC.

• Réalisation d’un vaste programme

d’Interconnectivité des universités publiques

SÈMÈ CITY

Le premier campus Sèmè One est opérationnel depuis

septembre 2020

• Bâtiment moderne pouvant accueillir +700

apprenants avec des espaces de formation,

un centre de langue et un data center.

• Des programmes de formation de pointe

(Epitech Benin, Africa Design School), de

recherche (X-TechLab) et d’entrepreneuriat

sont déjà opérationnels.

• 196 étudiants, 250 entrepreneurs et 115

chercheurs prennent part à ces

programmes.

• 1000 étudiants de la FAST/UAC ont

participé à des travaux pratiques en chimie

organique organisé par X-TechLab.

• Lancement du African Cities Lab, plateforme

bilingue de e-learning sur les thématiques de

l’urbanisation en Afrique, en partenariat avec

l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne

(EPFL) : déploiement en 2021.

• Démarrage des programmes du Centre de

Langues début 2021.

• Démarrage du parc d’innovation donnant

accès à des outils numériques de conception

et de fabrication pour favoriser de nouvelles

pratiques d’innovation et de production.

• Fabrication de 2000 visières à partir

d’imprimantes 3D distribuées le cadre de la

lutte du gouvernement contre le COVID-19.

Projets d’investissements majeurs

Doublement du volume des investissements du secteur des mines

• Projet de Construction d’unités de production de pierres ornementales et de carreaux de céramiques

• Appui et mesures de facilitation pour la mise en œuvre par un opérateur privé du Projet de construction et d’exploitation du pipeline export Niger-Bénin : coût global estimé à 600 milliards de FCFA, en phase de démarrage, avec en perspective la création d’environ 2.000 emplois.

CADRE DE VIE

Des projets d’investissements d’envergure : plus de 1864 milliards

FCFA d’investissements sur la période 2016-2021, soit 6 fois plus que

précédemment.

Modernisation de nos villes (1/2)

• Réhabilitation et aménagement de voirie urbaine (Asphaltage) dans 9 villes :

Cotonou, Porto- Novo, Parakou, Sème- Podji, Abomey- Calavi, Abomey,

Bohicon, Lokossa et Natitingou

• Modernisation de 35 marchés urbains et régionaux : livraison prochaine des

20 marchés de la 1ère phase dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Ouidah,

Abomey-Calavi, Parakou, Abomey, Houègbo, Glazoué, Azovè, Natitingou et

Djougou. La 2ème phase concerne 15 marchés et suivra aussitôt.

• Modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand

Nokoué : depuis fin 2019, grâce à la SGDS-GN (créée en partenariat avec les

communes) plus de 650 000 ménages sont desservis avec un taux de précollecte et un taux de transfert des déchets respectivement estimés à 70% et

60%, contre 20% et 10% avant 2016.

• Aménagement des berges de la lagune de Cotonou : dégagement et

assainissement de la berge « Gbogbanou – Dantokpa – Hindé »

Modernisation de nos villes (2/2)

• Construction d’une plate-forme agro-alimentaire du Grand Nokoué :

démarrage prochain des travaux.

• Le programme d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou a démarré

(construction de 136 km de collecteurs et caniveaux de rues, aménagement et

pavage de 49 km de rues, aménagement de 7 bassins de rétention)

• Le projet d’Assainissement des Villes Secondaires qui prend en compte PortoNovo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et

Natitingou) démarre en 2021.

• Assainissement total du plan d’eau du Lac Ahémé par l’enlèvement de tous les

engins de pêche prohibés et dévastateurs.

• Construction en cours de 2 stations de traitement des boues de vidange dans

le Grand Nokoué (Abomey-Calavi et Sèmè-Kpodji).

Mise en œuvre d’un vaste programme immobilier

• Construction de 20.000 logements sociaux et économiques : la première phase

concerne 12.049 logements répartis dans 13 villes, et les travaux ont déjà démarré

pour 10.849 logements sur le site de Ouèdo à Abomey-Calavi pour un début de

livraison en fin 2021.

• Construction d’une Cité ministérielle, d’une cité administrative, d’un Centre des affaires

maritimes, Rénovation des ministères et bâtiments administratifs : projets en phase de

démarrage.

• Réalisation du boulevard de la Marina et des infrastructures connexes (esplanade de

l’Amazone, Jardin de Mathieu, Place de l’indépendance, …) : travaux en cours

d’achèvement

• Construction des sièges des Institutions de la République : travaux de réhabilitation et

d’extension du siège de la Cour Constitutionnelle en cours. L’appel d’offres pour la

sélection de l’entreprise qui sera chargée de la construction du nouveau siège de

l’Assemblée Nationale est lancé ; les travaux démarrent en Avril 2021.

• Construction de SOFITEL Hôtel et rénovation du CIC : travaux en cours de mise en œuvre.

Protection du littoral

contre l’érosion côtière et

valorisation des

segments critiques de la

côte béninoise

Assainissement du quartier Akpakpa

Dodomè, construction des épis sur 5667

mètres linéaires, rechargement de plage

à l’Est de Cotonou avec environ 3 282

000 m³ de sable, construction de 5 km

de digue immergée et rechargement de

la plage à Avlékété (site propice au

tourisme balnéaire).

EAU POTABLE

Principales actions menées

• Rétablissement de la crédibilité du secteur

grâce à la clarification et à l’amélioration de

son cadre de gouvernance

• Mobilisation record de ressources : plus de

500 milliards de francs CFA (5 fois plus que

précédemment)

• Le taux de desserte national est évalué à

59% au 31 décembre 2019, pour une

projection à 69% au 31 décembre 2020

Résultats

En milieu urbain :

• Desserte en eau potable d’environ 1 million de personnes supplémentaires au 30

septembre 2020, soit 3,6 millions de personnes desservies en eau potable, ce qui a

permis d’approcher le taux de 75% de desserte en 2020 contre 55 % en 2016

• Mise à disposition permanente de l’eau potable dans les grands centres urbains

suite à la réalisation des projets d’AEP de Parakou, Abomey-Bohicon et environs,

Abomey-Calavi et Savalou

En milieu rural :

• Programme d’Investissement permettant de desservir 1,9 millions de personnes

additionnelles en milieu rural à fin 2021 (et 3,7 millions de personnes à l’horizon

2040).

• Taux de desserte en eau potable passé de 42% en 2016 à 70% en 2020

• Mise en place d’un partenariat avec les communes pour la gestion, la maintenance et l’exploitation des équipements.

SANTÉ

Réformes pour assurer une plus grande

professionnalisation des acteurs du secteur

• Création de :

• deux structures de conseil en appui au Ministre de la santé dans le domaine

des soins de santé primaire et de la médecine hospitalière,

• cinq structures nationales autonomes en charge de la gestion d’aspects

spécifiques ou de contrôle qualité dans le domaine de la santé, et

• l’Autorité de Régulation de la Santé

• Evaluation et mise aux normes du plateau technique de toutes les

formations sanitaires du pays avec l’assistance technique de AP-HP

(Assistance Publique-Hôpitaux de Paris).

• Réorganisation du secteur de la pharmacie

• Rationalisation des dépenses de santé (réorganisation du dispositif pour

les évacuations sanitaires)

Réalisations majeures (1/2)

• Environ 12 milliards ont été déjà consentis dans l’acquisition et l’installation

d’équipements de laboratoires de radio diagnostic, d’échographie, d’équipements de

bloc opératoire, d’autoclaves de grande capacité.

• Démarrage des travaux de construction de l’hôpital de référence d’Abomey-Calavi

prévus pour s’achever en 2023.

• L’hôpital de zone d’Allada a été totalement équipé.

• Acquisition d’IRM au profit du CNHU-HKM .

• Mise en place de l’unité de scanographie du CHD Ouémé.

• Acquisition de 40 ambulances au profit des hôpitaux.

• Construction et équipement de 3 antennes départementales de l’Agence Nationale de

Transfusion Sanguine.

• Lutte contre les faux médicaments

• Réduction substantielle des dépenses d’évacuation sanitaire

Réalisations majeures (2/2)

• Mise en place d’une unité de dialyse à Porto-Novo avec ses équipements.

• Achèvement des études architecturales de 5 hôpitaux de zone (Ouidah, ZobodomeyBohicon-Zakpota, Adjra- Avrankou-Akpro Missrété, Adjohoun-Bonou-Dangbo et

l’extension de l’hôpital d’Allada).

• Accès aux soins de santé sous les mesures d’exemption de paiement de soins et de

protection sociale de populations vulnérables (accès gratuit à la césarienne, à la dialyse,

au traitement du paludisme et aux évacuations sanitaires) avec un investissement

d’environ 43 milliards FCFA de 2016 à 2020.

• Création de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux de Parakou pour la

formation des infirmiers, infirmières et sages-femmes ; octroi de bourses de formation à

plus de 120 agents et recrutement de plus de 1300 agents pour médicaliser l’offre de soins au niveau des centres urbains.

SPORT

Infrastructures sportives

• Construction de vingt-deux (22) stades

de type omnisports aux normes

internationales

• Mise en place de pelouse synthétique

sur les stades : Mathieu Kérékou, Charles

de Gaule et René Pleven, et 9 autres

anciens stades.

• Construction de six (06) académies

sportives (travaux préparatoires au

démarrage).

• Lancement du réaménagement

sommaire des aires de jeux dans les

collèges et lycées pour soutenir les

classes sportives.

• Mise en concession de stades

Formations sportives

• En athlétisme en 2019, bourse de 5 millions de FCFA attribuée à

chaque meilleur athlète

• Conception du Programme de Promotion du Développement des

Activités sportives pour la mise en place des classes sportives et les

Associations Sportives Communales

• De 2015 à 2019 les subventions de l’Etat aux fédérations et clubs des

ligues ont atteint 2,2 milliards de F CFA en 2019 contre une moyenne

de 76 millions de FCFA l’an jusqu’en 2015

• Règlement de la crise à la Fédération de Football et organisation

régulière des championnats.

• Professionnalisation du sport

• Institution de la taxe de développement du sport

Réformes

Prise en compte de la fonction publique territoriale dans la loi 2015-18

du 1er septembre 2017 portant statuts généraux de la fonction publique

• Plans de Décentralisation et de Déconcentration (P2D) des Ministères

• Plans Départementaux de Coordination des Actions de Développement

(PDCAD) des Préfectures

• Projet de loi relative au régime financier des communes adopté et en

cours d’examen à l’Assemblée Nationale.

• Finalisation de l’étude pour la création d’un fonds (transformation du

FADEC en fonds d’investissement)

Projets

d’investissements

majeurs

• Plus 143 milliards de francs CFA

transférés directement aux communes

• Réhabilitation de la Préfecture d’Abomey

• Modernisation des principaux marchés

communaux.

• Travaux d’aménagements urbains dans

34 communes

• Projet spécial de désenclavement de la

Commune lacustre des Aguégués

• Construction des 12 cités administratives

départementales : en instance de démarrage

• Finalisation des études pour la construction du CEFAL à Allada.

Assurances pour le renforcement du

capital humain (ARCH)

ASSURANCE MALADIE

• Phase pilote dans 07 communes :

4000 personnes ont bénéficié d’une prise en charge sanitaire

complète

• Identification en cours des ménages pauvres dans les communes restantes pour la généralisation du système

• Institutionalisation en cours de l’assurance maladie pour toute

personne résidant au Bénin

MICROFINANCE

• Rationalisation du dispositif et

amélioration de la gouvernance

• Lancement de Micro crédit mobile

ALAFIA

• 19.3 milliards de FCFA injecté par l’Etat

FORMATION

• Lancement de la phase pilote du volet

formation

RETRAITE

• Dispositif d’opérationalisation en cours de finalisation