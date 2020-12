Bénin – Prétendu froid entre Azannaï et Mitokpè: le jeune député s’explique

Restaurer l’Espoir (RE) de l’ancien ministre Candide Azannaï ne couve aucune crise interne; c’est du moins l’assurance donnée par Guy Mitokpè.

Depuis un moment, le secrétaire général de Restaurer l’Espoir, l’He Dossou Guy Mitokpè, ne s’affiche plus à côté de son mentor et ne participe plus aux activités publiques du parti.

Cette situation a tôt fait d’attirer l’attention des analystes politiques et des professionnels des médias à s’interroger sur ce qui se passe au sein du parti de l’ancien ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale.

De récentes publications de presse ont même évoqué des dissensions entre le président du parti, Candide Azannaï, et le secrétaire général, l’honorable Dossou Guy Mitokpè.

Des publications ont fait même état de ce que l’ex-parlementaire, Guy Mitokpè, a pris ses distances vis-à-vis de son mentor, dont il ne partage plus le “jusqu’au-boutisme” politique.

Pour les auteurs de ces publications, le jeune acteur politique reproche à Candide Azannaï d’avoir conduit le parti dans le gouffre de par ses positions politiques.

Ne parvenant pas à faire entendre raison à son mentor, il a décidé de prendre ses distances et serait même en train de penser sérieusement à son avenir loin de cette formation politique.

La démission le 12 Octobre dernier de l’ancien conseiller communal Justin Ekpelikpezé est également évoqué comme la preuve qu’au sein du parti de Candide Azannaï, les responsables ne parlent plus le même langage.

Le parti Restaurer l’Espoir se porte bien:

La supposée crise au sein du parti de Candide Azannaï n’est qu’une vue de l’esprit, car il en est rien, a rassuré le secrétaire général, l’honorable Dossou Guy Mitokpè.

Dans une publication laconique sur sa Page Facebook, l’acteur politique a rassuré ce jeudi 3 Décembre 2020 les militants du parti “vertueux”.

Dans sa publication, Dossou Guy Mitokpè a justifié son absence à côté du ministre Candide Azannaï ces derniers temps par le fait qu’il a décidé de renouer avec les études, ce qui le rend un peu moins disponible pour le moment.

Faut-il accorder crédit à cette justification ? En tout cas, c’est la parole du numéro 2 du parti et personne au sein de cette formation politique n’est monté jusque-là au créneau pour apporter la preuve du contraire. Donc tout va bien au sein de RE.