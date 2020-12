Bénin – Présidentielle de 2021: Daniel Edah fait le point de la 1ère étape de sa tournée

Depuis ce 3 décembre 2020, mon équipe et moi sommes sur le terrain pour préparer la Grandeur du Bénin que nous proposons dans la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable.

De Dassa Zoumé à Djougou en passant par la commune de Bantè, nous avons partagé la foi inébranlable que, par la grâce de Dieu, l’élection présidentielle de 2021, actuellement objet de toutes les craintes légitimes, débouchera sur une nouvelle ère de prospérité portée par une gouvernance inclusive sur fond de réconciliation nationale.

Je les ai rassuré que nous mettrons tout en œuvre pour la libération/relaxe des condamnés politiques, le retour digne de tous les exilés et la prise des mesures politiques pour éviter toute nouvelle vague d’exilés ou de détenus à caractère politique après la présidentielle de 2021.

Nous avons réitéré l’engagement de construire une économie de production et de transformation qui passera par la création d’une usine ou société à actions adossée aux potentialités de chaque commune avec la participation des mairies, des fils et filles de chaque commune, du gouvernement et des investisseurs étrangers à commencer par les investisseurs originaires des pays limitrophes du Bénin que sont le Nigéria, le Burkina Faso, le Niger et le Togo.

Nous avons réaffirmé l’offre éducative qui est de révolutionner notre système éducatif de manière à ce que chaque apprenant qui sort de nos écoles et universités soit doté de compétences techniques et /ou professionnelles, y compris l’esprit entrepreneurial quelle que soit la filière d’étude.

Ce faisant, nous rassurons les parents dont les enfants étudient dans des filières rattachées ou apparentées au droit, à la science politique, aux lettres, arts et sciences humaines ainsi que les apprenants eux-mêmes et leurs enseignants que l’Etat ne les abandonnera pas.

Nous avons besoin de toutes les filières pour le développement équilibré de notre pays. Il nous faut simplement avoir la grâce du savant dosage.