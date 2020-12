Bénin – Présidentielle 2021: Valentin Djènontin annonce une importante déclaration ce mercredi

L’ancien ministre de la justice Valentin Djènontin fera, Mercredi 2 Décembre 2020, une importante déclaration dans le cadre de la présidentielle qui s’annonce.

C’est par une annonce sur sa Page Facebook que l’ancien député à l’Assemblée nationale, membre du parti des forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) invite les béninois à rester scotcher à ce réseau social pour suivre sa déclaration.

“Chers frères et sœurs Béninois.Je serai face à vous le mercredi 02 Décembre 2020 à 21 heures à travers ma page” lit-on dans l’annonce Valentin Djènontin

Cette déclaration de l’ancien collaborateur du président Boni Yayi actuellement en exil politique en France a rapport avec l’élection présidentielle de 2021. Est-ce une déclaration de candidature depuis la France? Est-ce pour se prononcer sur l’actuel calendrier de ladite élection qui proroge le mandat du chef de l’Etat? Est-ce pour opiner sur la tournée nationale du président de la République? En tout cas, le contenu de cette importante déclaration qui aura lieu à 21 heures (heure du Bénin) n’est pas dévoilé, le suspens reste entier.

Fin observateur des faits et gestes de l’actuel locataire de la Marina, l’honorable Valentin Djènontin décrypte depuis son lieu d’exil les manoeuvres politiques du pouvoir de la rupture et alerte ses camarades politiques de l’opposition et de la résistance sur les intentions du chef de l’Etat. L’importante déclaration de ce Mercredi sera sans doute encore une anticipation sur les plans en préparation pour le compte de la présidentielle à venir.