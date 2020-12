Bénin: Porto Novo promet un accueil “messianique” à Patrice Talon ce samedi

Le président Patrice Talon est attendu, samedi 5 Décembre 2020, sur la terre des “aïnonvi”.

La tournée nationale de reddition de comptes entamée depuis le 12 Novembre 2020 par le président de la République l’amènera ce samedi 5 Décembre 2020 dans la ville à 3 noms. Au regard des nombreuses réalisations dont la ville capitale a bénéficié au cours de ce mandat de 5 ans, les aïnonvi se mobilisent pour réserver à la délégation présidentielle un accueil les plus chaleureux.

Selon les populations d’Adjatchè, le président Patrice Talon a, en moins de cinq années d’exercice de pouvoir, catégoriquement changé l’aspect de la cité des “Aïnonvi”. Au titre des réalisations, on peut citer la construction de plusieurs infrastructures routières, notamment la route Porto-Novo-Akpro Missérété. En dehors des infrastructures routières, plusieurs autres chantiers sociocommunautaires sont en cours pour redonner à cette ville, ses attributs de ville capitale.

Comme dans les autres Communes, le président Patrice Talon profitera de cette tournée de reddition de comptes à Porto Novo pour dévoiler aux aïnonvi, le programme spécial qu’il a pour leur ville pour les prochaines années. Sans doute que cette visite du président de la République à Porto Novo ravivera la flamme du parti du renouveau démocratique et de son chef, l’ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji qui fait partie des personnalités de Porto Novo qu’on ne cite plus et qui se trouve présentement un peu en froid avec son partenaire politique. Certainement qu’il bénéficiera d’une visite privée du chef de l’Etat.