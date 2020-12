Bénin: point récapitulatif de la 1ère phase de la tournée de Patrice Talon

Entamée le 12 Novembre, la tournée nationale de reddition de compte de Patrice Talon a pris fin, ce samedi 12 décembre 2020, à Cotonou.

Durant les 30 journées de tournée nationale de reddition de compte, le président de la République a parcouru, au total, 12 départements, 60 communes et 6801 km.

Ainsi, le président de la République a parcouru l’ensemble du pays en 30 jours. Sur les 77 communes, 60 ont été visitées au cours de cette première phase.

Les 17 autres communes restantes sont programmées pour la seconde phase de la tournée nationale de reddition de compte, qui aura lieu, selon des indiscrétions, au cours du mois de Janvier 2021.

Point récapitulatif de la tournée par semaine

Première semaine

Au cours de la première semaine de la tournée, Patrice Talon a parcouru, du 12 au 17 novembre, 2732 Km, 5 départements (Collines, Borgou, Alibori, Atacora, Donga) et a visité 17 communes, à savoir: Savè, Tchaourou, Parakou, Kalalé, Nikki, Bembèrèkè, Malanville, Banikoara, Kandi, Kérou Kouandé, Natitingou, Matéri, Cobly, Boukombé, Djougou et Bassila.

Deuxième semaine

Au cours de la semaine, du jeudi 19 au mardi 24 novembre 2020, le Président de la république a parcouru 1904 km, 3 départements, à savoir: Collines-Couffo-Mono, et visité 12 communes: Bantè, Savalou, Ouèssè, Glazoué, Dassa-Zoumè, Lalo, Toviklin, Klouékanmè, Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Athiémé.

Troisième Semaine

Au cours de la semaine, du jeudi 26 novembre au mardi 1er décembre 2020, le numéro 1 béninois a parcouru 1405 km, 3 départements: Mono – Zou- Plateau, et a sillonné 6 communes, à savoir Bopa, Comè, Lokossa, Houéyogbé, Grand-Popo, Djidja, Agbangnizoun, Abomey, Zogbodomey, Ouinhi, Zagnanado, Covè, Za-Kpota, Kétou, Pobè, Adja-Ouèrè.

La dernière semaine

Au cours de la dernière semaine de la tournée nationale, Patrice Talon a échangé, du vendredi 4 décembre au samedi 12 décembre 2020, avec les populations de cinq départements, à Savoir: Plateau – Ouémé – Zou – Atlantique – Littoral.

Il a parcouru, au total, au cours de cette dernière semaine, 760 km, et visité 15 communes : Ifangni, Avrankou, Adjarra, Sakété, Dangbo, Porto-Novo, Bohicon, Toffo, Zè, Allada, Tori-Bossito, Kpomassè, Ouidah, Abomey-Calavi, Cotonou.

Point récapitulatif de la 1ère phase

En somme, à la date du samedi 12 décembre 2020, et après 4 semaines pour le compte de la première phase de sa tournée, le chef de l’Etat a parcouru, au total, plus de 6801 km, sillonné les 12 départements du Bénin et visité 60 communes.

Les 60 communes visitées par le chef de l’Etat

En 30 jours de tournée nationale de reddition de compte, Patrice Talon a parcouru 60 communes sur les 77 que compte le Bénin. Les communes parcourues sont les suivantes:

Abomey, Abomey-Calavi, Adja-Ouèrè, Adjarra, Agbangnizoun, Allada, Aplahoué, Athiémé, Avrankou, Banikoara, Bantè, Bassila, Bembèrèkè, Bohicon, Bopa, Boukombé, Cobly, Comè, Cotonou, Covè, Dangbo, Dassa-Zoumè, Djakotomey, Djidja, Djougou, Dogbo, Glazoué, Grand-Popo, Houéyogbé, Ifangni, Kalalé, Kandi, Kérou, Kétou, Klouékanmè, Kouandé, Kpomassè, Lalo, Lokossa, Malanville, Matéri, Natitingou, Nikki, Ouèssè, Ouidah, Ouinhi, Parakou, Pobè, Porto-Novo, Sakété, Savalou, Savè, Tchaourou, Toffo, Tori-Bossito, Toviklin, Zagnanado, Za-Kpota, Zè, Zogbodomey.