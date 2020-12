Bénin: Patrice Talon candidat à la présidentielle de 2021? Alain Orounla vend la mèche

A moins de 6 mois de la présidentielle de 2021, le président Patrice Talon n’a pas encore confirmé s’il sera ou pas candidat à sa propre succession. Mais le ministre de la communication, porte parole du gouvernement Alain Orounla semble avoir vendu la mèche.

Alain Orounla en sait visiblement plus sur la candidature ou pas de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Alors qu’il animait une conférence de presse sur les tenants et aboutissants de la tournée nationale du président Patrice Talon dont la première phase a pris fin le samedi 12 décembre 2020, Alain Orounla, ministre de la communication et porte parole du gouvernement a évoqué de façon très subtile la candidature du chef de l’Etat à la présidentielle de 2021.

Selon Alain Orounla, face aux appels incessants des populations qui ont scandé partout «Talon 10 ans», le Président (Patrice Talon Ndlr) s’est dit à un moment donné de la tournée : «Pourquoi pas ? ». Des propos qui visiblement indiquent qu’en réponse aux appels de ses compatriotes pour un second mandat, Patrice Talon pourrait ne pas décevoir ses concitoyens.

Candidat à sa propre succession…

Par conséquent, on est tenté de dire que le « Pourquoi pas? » voudra dire que le président Patrice Talon pourrait donc être candidat à sa propre succession afin de briguer un second mandat comme le lui recommande d’ailleurs la constitution.

Il est d’autant plus vrai que l’article 42 de la constitution du 11 décembre 1990 a été très claire: » Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ».

Toutefois, en répondant par l’affirmatif à l’appel de ses concitoyens qui scandent « Talon 10 ans », le président Patrice Talon aurait renié à sa propre de ne faire qu’un mandat unique.