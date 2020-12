Bénin – Palais de la Marina: plusieurs personnalités du monde diplomatique reçues ce jeudi par Talon

Le chef de l’Etat, Patrice Talon, reçoit en audience ce jeudi 10 Décembre 2020, dans son cabinet au palais de la Marina, plusieurs personnalités du monde diplomatique.

A Cotonou, après une tournée nationale dans plusieurs communes du pays, le président de la République, SEM Patrice Talon, reçoit ce jour en audience plusieurs personnalités du monde diplomatique.

A Lire aussi: Bénin – Période de fête: le procureur Mario Mètonou vent debout contre la pollution sonore

Ces diplomates attendus en audience ce jour viennent, pour la plupart, présenter au numéro 1 béninois, les lettres de créance de la part de leurs pays respectifs.

Au titre des personnalités attendues en audience au palais de la République, il y a son Excellence Madame Sylvia HARTLEIF, Ambassadrice, Cheffe de délégation de l’Union Européenne au Bénin.

Elle ira présenter à Patrice Talon sa lettre de créance. Une cérémonie qui marquera en même temps son entrée officielle en fonction, en remplacement d’Oliver Nette.

En dehors de Madame HARTLEIF, trois autres personnalités sont annoncées. Il s’agit de SEM Mme Amal AFIFI, ambassadeur de la République Arabe d’Égypte; S.E.M. Takahisa TSUGAWA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Japon; et S.E.M. Marc VIZY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française.