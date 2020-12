Bénin : « On peut enfin lever la tête et regarder l’horizon », Alain Orounla

Le Ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole du gouvernement, a animé une conférence de presse, ce mardi 15 décembre 2020, à Cotonou. Face à la presse, Alain Orounla a fait la restitution de la 2ème phase de la tournée présidentielle.

« Les populations ont constaté avec joie et fierté, les investissements massifs qui sont en train d’être faits dans les différents secteurs de l’énergie, des infrastructures routières, de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et dans tous les secteurs vitaux » Alain Orounla

Le Ministre Alain Orounla est revenu sur les grandes lignes de la tournée du Président Patrice Talon, entamée depuis le 12 novembre 2020. Pour avoir été de la délégation du Chef de l’Etat, le Porte-parole du gouvernement a partagé ce qu’il a retenu du discours de Patrice Talon lors des différentes étapes. Même si par endroit et compte tenu des spécificités, le discours change, l’objectif qui est de faire le bilan des actions est resté le même.

En somme, Alain Orounla a retenu des échanges entre Patrice Talon et les représentants des populations que le Bénin a enfin pris l’envol de son développement. Il reconnait que tout n’est pas rose et que des choses avaient été faites ; mais que sous la présidence de Patrice Talon, c’est un nouveau dynamisme qui est insufflé « secteur par secteur ». «Notre pays est en train de vivre une révolution économique. On peut enfin lever la tête et regarder l’horizon », a-t-il déclaré.

Une dernière phase de la tournée prévue en janvier 2021

En janvier 2021, le Président de la République reprendra son bâton de pèlerin pour aller au contact des populations des localités qui n’ont pas été prises en compte lors des premières étapes de la tournée. Au cours de cette nouvelle phase qui concernera 17 communes, Patrice Talon fera son bilan et prendra connaissance des doléances qui lui seront portées par les représentants des populations.

Il pourrait profiter de cette occasion pour aborder la question de sa candidature en 2021 et mettre définitivement fin au suspens. Il faut rappeler que depuis le 12 novembre 2020, le Chef de l’Etat a déjà parcouru 6801 Km, 12 départements et 60 communes.

Point récapitulatif de la tournée par semaine

Première semaine

Au cours de la première semaine de la tournée, Patrice Talon a parcouru, du 12 au 17 novembre, 2732 Km, 5 départements (Collines, Borgou, Alibori, Atacora, Donga) et a visité 17 communes, à savoir: Savè, Tchaourou, Parakou, Kalalé, Nikki, Bembèrèkè, Malanville, Banikoara, Kandi, Kérou Kouandé, Natitingou, Matéri, Cobly, Boukombé, Djougou et Bassila.

Deuxième semaine

Au cours de la semaine, du jeudi 19 au mardi 24 novembre 2020, le Président de la république a parcouru 1904 km, 3 départements, à savoir: Collines-Couffo-Mono, et visité 12 communes: Bantè, Savalou, Ouèssè, Glazoué, Dassa-Zoumè, Lalo, Toviklin, Klouékanmè, Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Athiémé.

Troisième Semaine

Au cours de la semaine, du jeudi 26 novembre au mardi 1er décembre 2020, le numéro 1 béninois a parcouru 1405 km, 3 départements: Mono – Zou- Plateau, et a sillonné 6 communes, à savoir Bopa, Comè, Lokossa, Houéyogbé, Grand-Popo, Djidja, Agbangnizoun, Abomey, Zogbodomey, Ouinhi, Zagnanado, Covè, Za-Kpota, Kétou, Pobè, Adja-Ouèrè.

La dernière semaine

Au cours de la dernière semaine de la tournée nationale, Patrice Talon a échangé, du vendredi 4 décembre au samedi 12 décembre 2020, avec les populations de cinq départements, à Savoir: Plateau – Ouémé – Zou – Atlantique – Littoral.

Il a parcouru, au total, au cours de cette dernière semaine, 760 km, et visité 15 communes : Ifangni, Avrankou, Adjarra, Sakété, Dangbo, Porto-Novo, Bohicon, Toffo, Zè, Allada, Tori-Bossito, Kpomassè, Ouidah, Abomey-Calavi, Cotonou.

Point récapitulatif de la 1ère phase

En somme, à la date du samedi 12 décembre 2020, et après 4 semaines pour le compte de la première phase de sa tournée, le chef de l’Etat a parcouru, au total, plus de 6801 km, sillonné les 12 départements du Bénin et visité 60 communes.

Les 60 communes visitées par le chef de l’Etat

En 30 jours de tournée nationale de reddition de compte, Patrice Talon a parcouru 60 communes sur les 77 que compte le Bénin. Les communes parcourues sont les suivantes:

Abomey, Abomey-Calavi, Adja-Ouèrè, Adjarra, Agbangnizoun, Allada, Aplahoué, Athiémé, Avrankou, Banikoara, Bantè, Bassila, Bembèrèkè, Bohicon, Bopa, Boukombé, Cobly, Comè, Cotonou, Covè, Dangbo, Dassa-Zoumè, Djakotomey, Djidja, Djougou, Dogbo, Glazoué, Grand-Popo, Houéyogbé, Ifangni, Kalalé, Kandi, Kérou, Kétou, Klouékanmè, Kouandé, Kpomassè, Lalo, Lokossa, Malanville, Matéri, Natitingou, Nikki, Ouèssè, Ouidah, Ouinhi, Parakou, Pobè, Porto-Novo, Sakété, Savalou, Savè, Tchaourou, Toffo, Tori-Bossito, Toviklin, Zagnanado, Za-Kpota, Zè, Zogbodomey.