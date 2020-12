Bénin: « Nous n’avons pas élu le président Patrice Talon pour 5 ans 45 jours », Joël Aïvo

Ce samedi 26 décembre 2020, le Professeur Frédéric Joël Aïvo a échangé avec des délégations des partis « Les Démocrates » et La Grande Solidarité Républicaine (GSR). Dans son intervention, le candidat annoncé à la présidentielle d’avril 2021 a désapprouvé la prorogation du mandat du président Patrice Talon, faite par la « nouvelle constitution ».

Contrairement à ce qui se fait habituellement, Patrice Talon ne passera pas service le 06 avril 2021. A la faveur de la révision constitutionnelle, son mandat a été prorogé de 45 jours; chose que désapprouve Frédéric Joël Aïvo. « Nous n’avons pas élu le Président Talon pour 5 ans 45 jours. Aucun organe, aucune institution ne peut accorder un bonus à un Chef d’État en lui accordant 45 jours », a-t-il déclaré.

Pour le constitutionnaliste, la fonction de Président de la République de Patrice Talon prend fin le 06 avril. « A parti du 5 avril à minuit, le Président Talon n’a ni légitimité, ni légalité. Il n’a plus la puissance et l’énergie que le peuple lui a données », a ajouté Frédéric Joël Aïvo, qui semble ne pas tenir compte des nouveautés apportées à la Constitution adoptée en 2019.

Que disent les nouvelles dispositions sur la prestation de serment du président de la République ?

A la lecture de la la loi n°2019-40 du 1er novembre 2019 portant modification de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin pour justifier la date des élections, on se rend bien compte que le raisonnement de Joël Aïvo resté collé aux anciennes dispositions. En effet, l’article 132 du nouveau code électoral dispose que : « Le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai de l’année électorale. Le vice-président élu entre en fonction au même moment que le président de la République ». On passe donc d’avril à mai pour la date de prestation de serment du président de la République.

En clair, le nouveau président qui sera élu en 2021, prendra officiellement service le 23 mai 2021, soit le quatrième dimanche du moi de mai, comme l’indique la loi. A noter que cette prorogation du mandat de Patrice Talon se justifie également par l’article 153-3 de la constitution révisée, qui dispose que : l’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.