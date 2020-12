Bénin: Nikanor promet du lourd dans son clip « Toi et moi » avec Sessimè (photo)

Le chanteur béninois Nikanor a annoncé, ce samedi 05 décembre 2020, du lourd pour la sortie de son clip « Toi et moi » avec la Fana Fana Lady.

Le clip « Toi et moi » de Sessimè et Nikanor est déjà disponible. C’est la substance de l’information délivrée par le chanteur ce samedi. A en croire l’interprète du titre « Dans tes yeux », ce clip va exploser tous les records.

« Je fais le #thug quand @director_cass_lee (son réalisateur, Ndlr) me dit que le clip de Toi et moi est prêt. On sort le clip pour exploser encore tout les #records« , a-t-il écrit. Aussi, a-t-il promis faire du lourd avec ce clip.

« FAMILLE, ÊTES-VOUS PRÊTE ?? ON VA CASSER YOUTUBE ET ILS SAURONT QUE LE BÉNIN EST DÉSORMAIS LOIN EN vidéo« , peut-on lire sur sa page Facebook avec des hashtags #toietmoi#comingsoon#getready#attitude#thuglife#lefilsdupays#weareblessed.

Pour rappel, la collaboration entre Sessimè et Nikanor a été rendue publique le mercredi 07 octobre 2020. A peine sorti, le single qui a été mis en vente par les deux artistes à 200f CFA avait suscité l’indignation des fans, parce qu’il s’agit d’un remix du clip Manvo Manvo de Nikanor, sorti en 2017.

Pire, Sessimè et Nikanor avaient créé le suspens autour de ce remix via une vidéo sentimentale ayant suscité la polémique sur une histoire d’amour entre les deux artistes.

A noter que « Manvo Manvo », dont le clip avait été tourné par Touch Unik sous Challenge Production, est le titre qui a permis à l’interprète du titre « Jeune fort » de devenir « Meilleur Artiste de l’année » en 2017 au concours « Bénin Top 10 ».