Bénin: Nikanor au cœur d’une guerre froide entre Berchet Steeve et Constantin Houngbédji ? (photos)

Ce n’est plus la lune de miel entre l’ancien et le nouveau manager du chanteur béninois Nikanor. Le premier, Constantin Houngbédji alias Constantin Lumière semble déclarer la guère au second, Berchet Steeve qu’il accuse d’un certains nombre de chose.

Le mercredi 23 décembre 2020, le showbiz béninois connaitra de troublantes révélations. C’est ce qu’a semblé annoncé Constantin Houngbédji sur sa page Facebook. « Rendez-vous le 23 décembre, 1-il se nomme Berchet, 2-on le nomme le fils du pays, 3-il se nomme J-mino, le dossier j-mino », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

A lire aussi : Bénin: Nikanor promet du lourd dans son clip « Toi et moi » avec Sessimè (photo)

Mais avant cette publication qui sans aucun doute prouve que les deux managers ne s’entendent pas, Constantin avait tenté de régler ses comptes avec Berchet toujours sur la même plateforme: « c’est comment Msr Berchet ?? Je ne vais pas me laisser piétiner comme pour celui de Nikanor. Bientôt une série de vérité à partir du 23 décembre, Showbiz béninois ça va faire mal. « On arnaque pas tout le monde », Je l’ai dis et je le répète, Je n’ai pas peur », pouvait-on lire sur sa page Facebook.

« Rendez-vous en 2021 showbiz béninois, nous avons edité , nous allons reediter », a-t-il ajouté. Mais qu’est-ce qui divise Berchet Steeve et Constant Houngbédji, deux managers béninois? Et qu’en est -il de l’artiste Nikanor dont le nom a été cité à plusieurs reprises? Toutes les tentatives de BENIN WEB TV pour en savoir plus sur cette affaire ont été vaines. Les concernés préfèrent ne pas en parler.

A lire aussi : Bénin: qui est Ella, cette fille repoussée par Nikanor en pleine prestation?

Seulement, petite analyse faite, on se rend compte que les deux managers ont été très proches de l’interprète du titre dans tes yeux, Nikanor. C’est d’ailleurs pour cela que Constantin Lumière rappelait dans une publication sur sa page Facebook avoir été l’artisan de la collaboration entre Nikanor et Moov Bénin. C’était surement à l’époque où il était encore manager du fils du pays.

Une collaboration qui fait de l’artiste, l’ambassadeur de la marque sur toute l’étendue du territoire national. « Cela fait déjà plus d’un an que j’ai fait signer l’artiste Nikanor chez le réseau gsm moov. », avait -il rappelé.

A lire aussi: Bénin: Nikanor accorde enfin une danse à sa fan repoussée en pleine prestation (vidéo)

A en croire une publication de Constantin, l’affaire date de très longtemps et pourrait être étouffée si rien n’est fait. Mais ce dernier ne compte pas se laisser faire.

A lire aussi: Bénin: Nikanor repousse une fan en pleine prestation, le rappeur Amir s’en mêle

En effet, tout a commencé le 30 octobre 2020 quand Constantin Lumière a annoncé le lancement d’un projet sans donner des détails : « Il Etait Une Fois Les Verts » Bientôt Dans Les Bacs ».

Berchet Steeve appelle à la réconciliation…

Jusque là, seuls ceux qui sont dans le secret des dieux notamment leurs proches et des acteurs du showbiz béninois pourraient vraiment savoir les dessous de cette guerre qui s’annonce.

A lire aussi: Nikanor: passe d’armes entre son manager Berchet Steeve et Dah Adagboto (photo)

Alors qu’il fera bientôt deux mois que ces séries de publications, d’accusation et révélations sont publiées sur les réseaux sociaux, Berchet Steeve et Nikanor dont les noms ont été pour la plupart cité n’ont jamais réagi. Ils étaient certainement occupé par la sortie du clip « toi et moi » faite en collaboration avec la chanteuse Sessimè.

Quelques heures avant l’annonce officielle de la sortie du clip pour le 23 décembre 2020 , date choisie par Constant Houngbédji pour faire ses troublantes révélations, le manager et producteur de Nikanor a lancé un appel à la paix entre managers sans citer de noms.

A lire aussi: Bénin: en pleine prestation avec Sessimè, Nikanor repousse une fan surexcitée (vidéo)

« Le jour où 10 Managers d’artistes vont s’unir pour le meilleur et pour le pire on va régler 90% des problèmes de notre Showbiz. (…) Il est de notre intérêt que le milieu dans lequel nous sommes soit sain. On le fait pour nous même, Pour nous faciliter la tâche. Unissons nous pour écraser la minorité qui nous mène par le bout du Nez depuis des Années », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Pour lui, le Bénin ne sera jamais culturellement fort malgré tout le potentiel doit-il regorge tant qu’ils (les managers Ndlr) avancent en rang dispersé, tant que chacun se cherche.

Comme pour prouver ce qu’il dit, il donne en exemple, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, et le Nigeria qui, dit-il, ont tous prouvé que c’est un mouvement de Masse qui vend la culture d’un Pays. « Moi suis fatigué des injustices ! Un mouvement de paix et de réconciliation est en Marche. Rejoignez la barque », va-t-il lâcher pour conclure.

Qu’est-ce qui divise Berchet Steeve et Constantin Houngbédji? Pour quelle raison le nom de Nikanor est-il cité par son ancien manager Constantin Houngbédji? Qu’en est-il de J-Mino? La question reste posée et déjà, l’affaire suscite de vives polémiques sur la toile.