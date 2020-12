Bénin – Média: effondrement du pylône de la Radio immaculée conception

Ce dimanche 6 Décembre 2020, le pylône de la station de la radio catholique immaculée conception d’Allada s’est effondré, suite à un vent.

Le pylône principal de la station de la radio catholique immaculée conception d’Allada située à 50km de Cotonou, s’est effondré, 6 dimanche 2020, suite à un vent. « Le pylône ( la grande antenne) de la radio s’est écroulé, raison pour laquelle vous ne pouvez pas nous recevoir actuellement. », a déclaré le père Gilbert-Pio M sur la page Facebook du média catholique.

Selon une vidéo mise en ligne, ce pylône qui abrite les émetteurs de la station de la radio est irrécupérable. Haut de 90 mètres, le pylône composé de 32 dipôles s’est totalement désintégré après la chute.

D’après une publication de la Croix Africa en 2017, les installations de cette radio créée en 2008 sont très vétustes. « Radio Immaculée Conception (RIC) d’Allada rencontre d’énormes difficultés pour la maintenance et le renouvellement de son équipement devenu vétuste après une vingtaine d’années d’émissions. » peut-on lire. « La fréquence d’Allada ne fonctionne pas, l’émetteur réclame une réfection, le pylône demande un investissement important pour rester opérationnel, les appareils sont exposés au soleil, à l’humidité, à la poussière et aux pluies, les échelles d’accès pour la maintenance des dipôles et des câbles fixés en haut du pylône sont en mauvais état », avait déclaré le père Clément Bonou, directeur de la radio, rapporté par la Croix Africa.