Bénin: Marc Vizy présente ses lettres de créance à Patrice Talon

Patrice Talon a reçu, ce jeudi 10 décembre 2020, le nouvel ambassadeur de la France près le Bénin. Le diplomate est allé présenter au Chef de l’Etat du Bénin, ses lettres de créance.

Après avoir été reçu en octobre dernier par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, le nouvel ambassadeur de la France près le Bénin a échangé avec Patrice Talon, ce jeudi. Marc Vizy a présenté ses lettres de créance au président de la république. Les deux personnalités ont abordé des points essentiels pouvant aider à rendre encore plus dynamiques, les relations entre la France et le Bénin.

En quittant Cotonou, Véronique Brumeaux, prédécesseure de Marc Vizy, avait témoigné de la bonne santé des relations entre les deux pays. Elle a présenté un bilan satisfaisant de son passage à la tête de la diplomatie française au Bénin. A noter que Marc Viry a été nommé ambassadeur de la France près le Bénin en septembre 2020.

Qui est Marc Vizy, nouvel ambassadeur de la France au Bénin ?

Le nouvel ambassadeur de la France près le Bénin est un diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA – promotion Fernand Braudel, 1985-87). Né le 24 septembre 1958 à Compiègne (Oise), Marc Vizy a très tôt montré un grand intérêt pour l’Afrique, dans sa carrière professionnelle.

Déjà en 1981, il a rejoint le continent africain en tant que consultant en marketing à Abidjan (Côte d’Ivoire) de 1981 à 1983. Il a été également conseiller de Seydou Elimane Diarra (Premier ministre ivoirien) en 2004. Nonobstant les nombreux postes occupés en France, on retient que Marc Vizy était ambassadeur de France au Togo depuis septembre 2017.