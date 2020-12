Bénin – Mafia foncière à Calavi: Patrice Houssou-Guèdè et Cie fixés sur leur sort le 15 janvier

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Patrice Houssou-Guèdè, et ses 4 co-accusés doivent encore attendre janvier 2021 pour être fixés sur leur sort. Après la phase de plaidoirie et de réquisition, effectuée ce vendredi 18 décembre 2020, le procès a été mis en délibéré.

Le 15 janvier 2021, Patrice Houssou-Guèdè, Bouraïma Séibou, Tognifode Romain, expert-géomètre et ex-directeur de l’IGN, Gélase Hounguè, ex-directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie d’Abomey-Calavi, seront fixés sur leur sort. Ils sont encore au Tribunal d’Abomey-Calavi pour prendre connaissance du verdict.

Ce vendredi, le ministère public a requis 12 mois de prison ferme et le payement de francs symboliques contre les mis en cause, qui sont poursuivis pour « faux et usage de « faux et usage de faux certificat » dans une affaire domaniale. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple de leurs clients, au bénéfice du doute. Il faut souligner que le 15 janvier 2021, où le verdict de ce procès est attendu, s’ouvre le procès du dossier des 39 ha dans lequel sont impliqués Georges Baba et plusieurs conseillers communaux.