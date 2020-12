Bénin – Mafia foncière à Calavi: après Georges Bada, Houssou-Guèdè sur la braise

Les anciens maires de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada et Patrice Houssou-Guèdè sont impliqués dans affaires domaniales. Le premier est déposé en prison depuis quelques jours; le second quant à lui sera fixé sur son sort ce vendredi 18 décembre 2020.

Patrice Houssou-Guèdè et ses co-accusés sont attendus à nouveau ce vendredi au Tribunal d’Abomey-Calavi. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux dans une affaire domaniale. L’ancien maire Houssou-Guèdè et le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, Jonas Hounguè sont poursuivis sans mandat de dépôt, contrairement à deux autres accusés dont Francis Dodo qui ont été mis sous mandat de dépôt.

A l’audience de ce vendredi, la réquisition du ministère public contre les mis en cause est attendu. L’occasion sera également donnée aux avocats des concernés de faire leur plaidoirie. Patrice Houssou-Guèdè va-t-il s’en sortir comme dans le dossier des 39 ha qui a privé de liberté son successeur Georges Bada? Les heures à venir situeront les uns et les autres. Pour le moment, il affiche une sérénité et attend le verdict de la justice dans ce dossier. Patrice Houssou-Guèdè et tous les autres accusés avaient plaidé non coupables. A noter que l’un des accusés, Francis Dodo, ex-CQ, est décédé en détention des suites d’une maladie.