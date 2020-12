Bénin – Mafia foncière à Calavi: 12 mois de prison ferme requis contre Patrice Houssou-Guèdè

Dans l’affaire domaniale impliquant l’ancien maire d’Abomey-Calavi et quatre autres personnes, le ministère public a requis 12 mois d’emprisonnement ferme contre Patrice Houssou-Guèdè et co-accusés, à l’audience de ce vendredi 18 décembre 2020.

Poursuivis pour « faux et usage de faux certificat » dans une affaire d’attribution de parcelles, l’ancien maire de la commune d’Abomey- Calavi et ses 04 co-accusés risque 12 mois d’emprisonnement ferme. C’est la peine requise contre eux ce matin par le ministère public. Il a également requis contre les mis en cause, le payement de francs symbolique qui aurait été décidé par le Tribunal. Il est important de notifier que cette affaire tes bien différente de celle des 39 ha qui a conduit l’ex-maire Georges Bada et une dizaine de personnes en détention provisoire.

Pour rappel, Patrice Houssou-Guèdè et l’un des accusés étaient poursuivis sans mandat de dépôt; pendant que les autres étaient placés en détention depuis quelques jours. Ils avaient tous plaidé non-coupable. Ce vendredi 17 décembre, les avocats des mis en cause ont plaidé la relaxe pure et simple de leurs clients, au bénéfice du doute. Il faut rappeler que Francis Dodo, ex-Chef quartier à Abomey-Calavi, l’un des accusés déposés en prison dans cette affaire, est passé de vie à trépas le mercredi 02 décembre des suites d’une maladie. Les autres accusés sont les sieur Bouraïma Séibou, Tognifode Romain, expert-géomètre et ex-directeur de l’IGN, Gélase Hounguè, ex-directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie d’Abomey-Calavi.