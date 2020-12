Bénin – Lutte contre Covid-19: le Fmi appuie le Bénin avec 177,96 millions de dollars

Au Bénin, le gouvernement de Patrice Talon vient de bénéficier d’un soutien de 177,96 millions de dollars du FMI, pour la riposte contre la pandémie de la Covid-19.

Le Conseil d’administration du Fmi a approuvé 177,96 millions de dollars américains d’aide d’urgence au Bénin, au titre de l’instrument de financement rapide (Rfi) et de la facilité de crédit rapide (Fcr).

Ce fonds alloué au gouvernement de Patrice Talon est destiné à accompagner la politique nationale de riposte contre la pandémie de la Covid-19.

Cet appui financier vient en complément de l’augmentation de 103,3 millions de dollars américains, approuvé au titre de la Fec en mai 2020.

La baisse de la demande extérieure et l’approfondissement de l’impact économique de la pandémie de Covid-19 ont aggravé les positions extérieures et budgétaires. Les ressources supplémentaires au titre de la Facilité de crédit rapide et de l’Instrument de financement rapide contribueront ainsi à la croissance de la réponse du gouvernement au Covid-19.

Aussi, face à la demande des autorités béninoises pour répondre aux besoins urgents en matière de budget et de balance des paiements, résultant des efforts visant à lutter contre l’impact persistant de la pandémie du Covid-19, le Conseil d’administration du Fmi a validé un décaissement au titre de la Facilité de crédit rapide (Fcr) de 59,35 millions de dollars US, 33,33% de la quote-part et un achat au titre de l’Instrument de financement rapide (Rfi) équivalent à 82,54 millions de dollars, 66,67% de la quote-part.

Il faut dire que cet apport du FMI est la deuxième aide d’urgence de l’institution financière depuis le déclenchement de la pandémie, le 15 mai 2020. Le Conseil d’administration du Fmi a approuvé une augmentation de l’accès au titre de l’accord Fec 2017-20 de 103,3 millions de dollars.

Le financement supplémentaire d’aujourd’hui porte à 281,26 millions de dollars, l’assistance totale des prêts du Fmi fournie au Bénin pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.