Bénin: l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance plaide pour l’abandon du parrainage

Sauter le parrainage et rendre inclusive, l’élection présidentielle de 2021, telle est la plaidoirie faite à 5 mois de la présidentielle par l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance.

L’observatoire estime que le contexte politique politique créé par les dernières élections législatives ne permet pas à l’état actuel de la situation politique de maintenir le parrainage.

« le parrainage remplit sa fonction et montre sa pertinence dans un contexte de démocratie pluraliste où les élus, les personnalités et les citoyens habilités à parrainer des candidats, proviennent des partis de la mouvance et de l’opposition« , a indiqué les membres de l’observatoire