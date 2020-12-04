Bénin: liste des bacheliers (boursiers) sélectionnés dans les universités publiques
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié, ce jeudi 04 décembre, la liste des bacheliers (boursiers) sélectionnés dans les universités publiques au titre de l’année académique 2020-2021. Cette liste qui se retrouve ci-dessous est adressée, selon le type d’allocation et selon les instituts et écoles.
ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS EN SANTE PUBLIQUE ET SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (ENATSE)
FACULTÉ D’AGRONOMIE (FA)
FACULTÉ DES LETTRES ARTS ET SCIENCES HUMAINES (FLASH)
FACULTÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION (FASEG)
FACULTÉ DE MÉDECINE (FM)
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)
UNIVERSITÉ NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES (UNSTIM)
INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE INDUSTRIEL (INSTI)
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BIOSCIENCES ET BIOTECHNOLOGIES (ENSBB)
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TRAVAUX PUBLICS (ENSTP)
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉNIE ÉNERGÉTIQUE ET DES PROCÉDÉS (ENSGEP)
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES (FAST) – NATITINGOU
UNIVERSITÉ NATIONALE D’AGRICULTURE (UNA)
ECOLE D’AGROBUSINESS ET DE POLITIQUES AGRICOLES (EAPA)
ECOLE DE SOCIOLOGIE RURALE ET DE VULGARISATION AGRICOLE (ESRVA)
ECOLE D’HORTICULTURE ET D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS (EHAEV)
ECOLE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DES SYSTEMES D’ELEVAGE (EGESE)
ECOLE DE FORESTERIE TROPICALE ET GESTION DE LA FAUNE (EForT)
ECOLE D’AQUACULTURE (EAQ)
ECOLE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE CONSERVATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES (ESTCTPA)
ECOLE DE GESTION ET DE PRODUCTION VÉGÉTALE ET SEMENCIÈRE (EGPVS)