Bénin: les remerciements de Boni Yayi au gouvernement pour le récépissé de « Les Démocrates »

Boni Yayi, président d’honneur de « Les Démocrates », a officiellement pris connaissance du récépissé d’enregistrement du parti. Les documents reçus au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et la publication au journal officiel ont été présentés à l’ancien président ce mercredi 16 décembre 2020.

Les responsables de « Les Démocrates » ont officiellement transmis à Boni Yayi, président d’honneur, les documents de l’existence du parti, au siège de la formation politique. Selon Nourénou Atchadé, vice-président, les documents remis à Boni Yayi sont constitués de l’original du récépissé, le journal officiel, les statut et règlement intérieur du parti, la liste complète des membres de la coordination nationale et bien d’autres informations dont il a besoin.

En prenant la parole, Boni Yayi a exprimé sa joie et salué le dynamisme et le dévouement des responsables du parti, dans le processus d’enregistrement au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Il a également salué la fidélité des militants et sympathisants qui sont restés disciplinés jusqu’à l’aboutissement du processus. Le président d’honneur de « Les Démocrates » n’a pas manqué de remercier les gouvernants.

Merci également à nos gouvernants. Au gouvernement, au ministre de l’intérieur, au Président de la République, à toute la société civile, aux populations, qui ont contribué, à l’aboutissement de cette requête que nous confère les lois de la République. Boni Yayi

Quid de la gestion du récépissé du parti ?

Le récépissé d’enregistrement fait partie des documents transmis à Boni Yayi ce jour. Il l’a reçu en qualité de président d’honneur; mais ne pourra pas le garder pendant longtemps. Selon les propos du Vice-président du parti, Nourénou Atchadé, le président va retourner le récépissé qui sera gardé au Secrétariat administratif. « Le récépissé sera gardé au Secrétariat administratif, vous tous qui voulez voir, vous pouvez passer voir », a-t-il précisé.