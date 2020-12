Bénin: les priorités de Luc Atrokpo pour le second mandat à la tête de l’ANCB

Réélu à la tête de l’Association des Communes du Bénin (ANCB), pour un nouveau mandat de six (06) ans, le maire otonou, Luc Atrokpo, se fixe de nouvelles priorités.

A l’occasion d’un congrès ordinaire tenu le lundi 21 Décembre 2020 à Azalaï hôtel de Cotonou, l’édile de Cotonou, Luc Atrokpo, s’est vu reconduire à la tête de l’ANCB.

Ce nouveau mandat à la tête de l’instance faîtière des maires du Bénin est une prime pour le bilan élogieux lors du premier mandat.

En effet, le bureau sortant de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), que préside le maire de la ville de Cotonou, a présenté au cours de ce congrès ordinaire un bilan d’activités satisfaisant qui a conduit les participants à lui renouveler leur confiance pour un nouveau mandat de six (06) ans.

Les nouvelles priorités de Luc Atrokpo à la tête de l’ANCB…

Au cours des six prochaines années, la nouvelle équipe de l’Association nationale des communes du Bénin aura à relever de nouveaux défis.

Lors de son discours de clôture, le Maire Luc Atrokpo a levé un coin de voile sur les sept prochaines priorités de sa mandature. Il s’agit, entre autres de:

faire encore un état des lieux pour répertorier les acquis et les faiblesses de la décentralisation au Bénin ;

poursuivre les discussions fécondes avec l’Etat central pour un meilleur rayonnement de la décentralisation;

Œuvrer à l’amélioration du recouvrement des taxes au profit des communes, à travers une meilleure synergie d’actions entre les services centraux, déconcentrés, les PTF et les communes ;

assurer dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets, l’implication des populations bénéficiaires des actions de nos municipalités ;

informer et sensibiliser les élus municipaux, communaux et locaux, et renforcer leurs capacités ;

Œuvrer à l’amélioration des relations avec les tutelles ;

Œuvrer à la dynamisation de la coopération décentralisée avec les Partenaires Techniques et Financiers.

Liste des nouveaux membres du bureau de l’ANCB

1- Président : Luc Sètondji ATROKPO, maire de Cotonou

2- 1er Vice-président : Tamou Bio SARAKO, maire de Banikoara

3- 2è Vice-président : Cyriaque DOMINGO, maire de Houéyogbé

4- Secrétaire Général : Malick GOMINA

5- Secrétaire Général Adjoint : Auguste AIHOUNIN, maire de Covè

6- Trésorier Général : Charlemagne YANKOTY, maire de Porto-Novo

7- Trésorier Général Adjoint : Zimé INOUSSA, maire de Parakou

8- Secrétaire chargé de l’eau, de l’assainissement et des infrastructures: Abdoulaye ALASSANI, maire de Pèrèrè

9- Secrétaire chargée du genre, des affaires sociales et de la participation citoyenne : Lucie SESSINOU, maire de Kétou

10- Secrétaire chargé de l’intercommunalité et de la coopération décentralisée : Rigobert TOZO, maire de Toviklin

11- Secrétaire chargé du suivi des ODD: Gabriel GANHOUTODE, maire d’Avrankou

12- Secrétaire chargé de l’agriculture, du foncier, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du climat : Firmin AKPO, maire de Ouessè

13- Secrétaire chargé de la formation et du renforcement des capacités : Didier KOUANDE-SOUNON, maire de Kouandé

14- Secrétaire chargée du numérique et de l’innovation technologique : Irène BEHANZIN, troisième adjointe au maire de Cotonou

15- Secrétaire chargé de l’économie et des finances locales : Christian HOUETCHENOU, maire de Ouidah.