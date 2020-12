Bénin: les mots de félicitation de Vlavonou après le vote du budget de l’Etat

Lancée le mardi 20 octobre 2020, la seconde session ordinaire de l’année, encore appelée session budgétaire, a conduit à l’adoption ce mardi de la loi de finance gestion 2021.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a solennellement ouvert, le mardi 20 octobre dernier, la seconde session ordinaire de l’année 2020, encore appelée session budgétaire.

Pendant près de deux mois, la représentation nationale a travaillé avec détermination sur l’examen de plusieurs lois, avant d’adopté ce mardi le budget général de l’Etat, gestion 2021.

L’adoption à l’unanimité du budget général de l’Etat a été faite ce mardi, suite à d’intenses séances de travail entre la Commission budgétaire et les différentes organisations de la Société civile (Patronat, Ancb, Syndicats, Chambre d’Agriculture…), les ministres et les présidents d’Institution qui ont défilé au parlement pour défendre le budget de leur structure.

Dans ses mots de clôture de la plénière, Louis Vlavonou a d’abord félicité tous ses collègues et les différentes organisations qui, de par leur disponibilité, ont facilité la mission aux parlementaires. La deuxième personnalité de l’Etat a également remercié le président de la République et son gouvernement pour leur vision du développement du pays.

« Nous sommes au terme du vote de la loi des finances pour la gestion 2021. Je remercie l’ensemble de la représentation nationale qui vient de donner les moyens au Gouvernement, à l’Exécutif pour l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixé pour le développement harmonieux de notre pays. Je remercie également les membres du Gouvernement qui sont restés avec nous. Merci à chacun et à tous et surtout merci à leur chef. » a clamé Louis Vlavonou

Divers projets de lois examinés au cours de la session

En ouvrant solennellement la deuxième session ordinaire de l’année en Octobre dernier, Louis Vlavonou avait évoqué une batterie de dossiers inscrits à l’ordre du jour de la session.

Il s’agit, en dehors du projet général du budget de l’Etat, des textes suivants:

le projet de loi portant code de nationalité béninoise,

le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin,

le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social,

le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour suprême,

le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin,

le projet de loi relative à l’octroi de pension et autres avantages aux anciens présidents des Institutions prévues par la Constitution,

le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique et

le projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin.

Le président de l’Assemblée nationale avait également évoqué, en son temps, plusieurs autres dossiers, dont le projet de loi organique sur la Cour des Comptes; le projet de loi portant définition et répression de l’usure en République du Bénin; le projet de loi relative à l’insertion et à la réinsertion professionnelles des allocataires de bourses, d’études et stages; le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en République du Bénin; la proposition de loi sur les cérémonies ruineuses; la proposition de loi portant obligation de souscription d’assurance par tout utilisateur d’un véhicule terrestre à moteur en République du Bénin; et la proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (Haac).

Les travaux vont reprendre le 10 décembre autour de l’examen de deux lois de grandes importances.