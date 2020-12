Bénin: les lieux touristiques à découvrir à tout prix

Le Bénin est un pays dans lequel de nombreux lieux touristiques sont présents. Nous vous proposons de découvrir les plus importants d’entre eux.

Vous voulez passer vos congés de fin d’année au Bénin ou vous voulez tout juste changer de décor et vous voulez découvrir les principaux lieux touristiques du pays ? Plusieurs d’entre eux sont, en effet, très intéressants et ne doivent pas être manqués. Voici donc ceux que nous avons préférés.

Le Parc National du W

Le fonctionnement de ce lieu est un peu particulier, puisque le Parc National du W s’étend sur le territoire de plusieurs pays, c’est-à-dire le Niger, le Burkina-Faso et le Bénin. C’est un immense parc naturel de 10 000 km2 dans lequel on retrouve un grand nombre de grands mammifères, notamment des babouins, des buffles, des hippopotames, des éléphants ou des lions. Toutefois, pour en profiter un maximum et pour ne pas rencontrer le moindre problème pour voir les animaux, nous vous conseillons de vous y rendre pendant la saison sèche, qui a lieu entre Février à fin Mai.

La ville d’Abomey

Abomey était la capitale de l’ancien royaume de Dahomey. C’est un lieu que vous devez absolument visiter et qui regorge de points d’intérêt. Vous pouvez, par exemple, découvrir les palais royaux de la ville ou parcourir le marché traditionnel. Vous pouvez également tenter de trouver tous les pictogrammes disséminés dans la ville. Ces derniers représentent les armoiries des anciens monarques de Dahomey. Vous devriez également vous rendre sur la place Goho, sur laquelle vous retrouverez l’imposante statue du Roi Gbehanzin. Veuillez noter que c’est une ville, dont l’architecture est très marquante et que plusieurs de ses édifices sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Le casino hall des arts de Cotonou

Le Bénin est un pays qui dispose de plusieurs attractions touristiques et qui permet aux touristes de passer des moments inoubliables. Si vous comptez visiter ce pays, vous devriez notamment en profiter pour passer une soirée au Casino Hall des Arts. Ce dernier vous permet de profiter d’une grande variété de jeux de casino dans une ambiance très conviviale.