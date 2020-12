Bénin: les derniers chiffres sur l’évolution de la Covid-19

Après le bilan publié sur le site du gouvernement béninois à la date du 19 décembre 2020, le Bénin a enregistré 38 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Les chiffres publiés à la date du 26 décembre par l’OMS montre que le Bénin compte désormais au total 3 205 cas confirmés de Covid-19. Le nombre de décès lié à la pandémie est resté à 44 cas. Plus de 3 000 patients sont déjà déclarés guéris depuis le début de la pandémie, et actuellement une centaine sont encore sous traitement.

A la date du 26 décembre 2020, l’OMS note un total de 2 600 000 cas confirmés de Covid-19 avec plus de 2 100 000 guérisons associées et 61 000 décès signalés. Au Bénin, le gouvernement allège progressivement les mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La dernière mesure levée concerne les activités culturelles et sportives qui sont désormais autorisées, dans le respect strict des gestions barrières.