Bénin: les députés convoqués à une session plénière ce mardi (ordre du jour)

Les députés de la huitième législature sont convoqués, demain mardi 22 Décembre 2020, par le président de l’institution, Louis Vlavonou.

A travers un communiqué en date du vendredi 18 Décembre 2020, le président de l’institution parlementaire a convoqué ses collègues pour demain mardi pour une session plénière.

Deux points sont inscrits à l’ordre du jour de ladite séance plénière. Ces points sont relatifs à l’exercice de la mission de contrôle de l’action gouvernementale consacré par la constitution de 1990.

Il s’agit notamment de l’examen des questions orales avec débats, relatives à l’abandon du Franc CFA et la récurrence des accidents sur l’axe routier Akassato-Allada.

Il importe de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 113 de la Constitution béninoise, «Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale sur l’action gouvernementale sont : l’interpellation conformément à l’article 71; la question écrite; la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote; la commission parlementaire d’enquête. Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».

Il faut donc espérer que le gouvernement se fasse représenter, le mardi, à l’hémicycle pour éclairer la représentation nationale sur l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour. Car le gouvernement actuel est habitué à ne pas répondre présent, quand il s’agit de répondre à des questions écrites ou orales avec débats.