Bénin: les 7 principales irrégularités financières relevées dans la gestion du CPMI-NFED

Le Conseil des ministres du mercredi 23 décembre 2020 a approuvé le rapport d’audit comptable et financier du Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteints de drépanocytose (CPMI-NFED). Ledit rapport révèle plusieurs irrégularités dans la gestion de cette structure, aux plans budgétaire, comptable et financier.

Le rapport d’audit a permis au gouvernement de constater de graves anomalies relatives au fonctionnement du CPMI-NFED. Ces anomalies sont notées sur le plan budgétaire, comptable et financier. Les irrégularités relevées sont entre autres:

l’inexistence de budget pour les années 2011, 2012 et 2015 ;

la non-budgétisation de toutes les ressources, entraînant le défaut de traçabilité de certaines recettes ;

le non-respect du principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable ;

l’exécution de dépenses non prévues au budget ;

le non-respect des seuils de passation des marchés publics et des clauses contractuelles lors du paiement des prestataires ;

l’attribution et la gestion peu transparentes du marché de construction du bâtiment annexe du Centre dont les travaux d’un montant de 199.975.791 FCFA TTC, prévus pour prendre fin en décembre 2016 sont encore en cours ;

le paiement irrégulier de divers primes et frais de déplacement au directeur ainsi qu’à ses collaborateurs.

Ces anomalies ont été portées à la connaissance du sieur Deen Chérif Rahimy, Directeur du CPMI-NFED. Il était attendu de lui, des justifications des faits appuyées par des éléments concrets. « Mais, en lieu et place d’informations documentées, celui-ci s’est contenté de contester la plupart des observations relevées par la commission sans y apporter la moindre preuve », rapporte le Conseil.

Des sanctions en vue…

Prenant acte du rapport d’audit comptable et financier, le Conseil a instruit les Ministres concernés d’appliquer sans complaisance les sanctions qu’encourent les auteurs de ces malversations. Les mis en cause ont donc du souci à se faire. C’est surement l’un des dossiers de malversations financières dont la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) va s’occuper.