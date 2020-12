Bénin – Législatives 2019: la Cour africaine prend une décision en faveur de la 8è législature

Les élections législatives d’avril 2019, qualifiées d’exclusives et contestées par l’opposition, ne seront pas invalidées. Cette demande formulée par Sébastien Ajavon auprès de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a été rejetée, ce jeudi 04 décembre 2020.

La Cour africaine s’oppose à l’invalidation des élections législatives du 28 avril 2019. Dans son arrêt rendu ce jeudi, la Cour, au titre des réparations non pécuniaires, a simplement rejeté « la demande d’invalidation des élections du 28 avril 2019 ». Cette position de la Cour africaine va certainement conforter les députés de la 8è législatives taxés à tort ou à raison de « députés illégitimes, godillots et non représentatifs ». Dans la même lancée, la CADHP a également rejeté la demande de dissolution de la Cour constitutionnelle et la demande de saisine du Conseil de paix et de sécurité de l’UA.

La 8è législature est fortement contestée, compte tenu du processus électoral ayant conduit à son installation. Privés de certificats de récépissé, les partis de l’opposition et certaines formations politiques se réclamant de la mouvance ont été écartés des élections. Seuls les deux partis de la mouvance, l’Union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR), ont participé aux élections et sont aujourd’hui représentés au Parlement.