Bénin: le système éducatif a été de tout temps anti bavard, selon Candide Azannaï

Le Bénin n’a pas un système éducatif qui produit de bavards. Le président du parti Restaurer l’Espoir est formel sur la question.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’ancien collaborateur du président Patrice Talon remet sur le tapis le débat sur le commentaire fait par le chef de l’Etat sur le système éducatif béninois.

Pour l’ancien ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, la position du président de la République est une manipulation.

« Je vous réitère que M. Patrice Talon ne peut pas dire qu’il ignore tout du verbe bavarder et le sens propre et figuré du mot bavardage. » a martelé le plus résistant des résistants.

J’insiste, poursuit-il qu’il est dans un pur registre de la manipulation de masse bien décrite par le philosophe Noam Chomsky.

A croire Candide Azannaï, pour qui a fait l’école primaire à Cotonou, il est une curiosité de surprendre cette personne confondre bavarder et parler.

Le bavardage est interdit dans le système éducatif béninois…

Pour le président du parti Restaurer l’Espoir, le bavardage est rigoureusement interdit dans le système éducatif béninois, combattu même et puni.

« Faire semblant d’oublier que le bavardage n’était pas sanctionné dans nos écoles, indique Candide Azannaï, c’est faire preuve de de mauvaise foi. L’enseignement au Bénin a été de tout temps anti bavard et prédateur de bavardage, affirme-t-il.

Il conclut en martelant qu’il est faux de dire que le système universitaire au Bénin forme au bavardage.