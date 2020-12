Bénin: le réseau des diffuseurs et animateurs, ReDiAB voit le jour

Dans le but de promouvoir la musique béninoise, le réseau des diffuseurs et animateurs du Benin a été mis sur les fonts baptismaux en décembre 2020. C’est un réseau qui se veut être le défenseur des intérêts des créateurs d’émotions qui interviennent dans la chaîne culturelle.

« Contribuer à redonner à la musique béninoise, ses lettres de noblesses, sous la direction de certains organes de l’Etat, en veillant à ce qu’elle soit prioritaire partout où sera joué la musique sur le territoire béninois », c’est l’objectif de la création, en décembre 2020, du réseau des diffuseurs et animateurs du Bénin (ReDiAB).

A travers cette organisation, des acteurs culturels entendent participer aussi bien au développement et à la promotion de la musique béninoise dans toute sa diversité.

A ce titre, la musique béninoise sera désormais imposée à 70% dans les playlist ou canaux de diffusion sur toute l’étendue du territoire national.

Le réseau des diffuseurs et animateurs, ReDiAB est composé de 14 membres avec à sa tête, Herbert Houngbemè. Il aura comme mission de poursuivre avec abnégation la promotion des artistes d’ici et d’ailleurs et de favoriser le brassage culturel, le recensement et l’actualisation de la liste d’identification de chaque métier du secteur ( Influenceurs, Animateurs , dj , diffuseurs). Aussi, travaillera t-il sur l’image de marque des entreprises et des personnalités sur le digital.