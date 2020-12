Bénin: le rappeur Blaaz gravement malade? La triste nouvelle qui choque la toile

La rappeur Blazz serait gravement malade. C’est la triste nouvelle qui anime les réseaux sociaux au Bénin depuis l’après midi de ce mardi 1er décembre 2020.

En Europe depuis bientôt deux ans, l’état de santé du rappeur béninois Blazz inquiète ses compatriotes béninois. Tout est parti d’un hommage que lui a fait un de ses amis identifié comme Marck Le Béninois.

“Tout est calme depuis un moment sur toi. Ta dernière publication remonte à je ne sais plus. Ton portable, tes numéros d’ici et de la France sont éteints…C’est le silence total chez toi. Si les autres n’en parlent pas moi je vais écrire Lawal Assani, Blaaz Officiel“, a t-il lancé en invitant Blaaz à donner de ses nouvelles.

Peu importe ce que tu vis, donnes des nouvelles !

Visiblement, il en sait bien plus qu’il le dit puisqu’il a poursuivit sur sa page Faebook: “Si tu es quelque part ou peu importe ta situation ou ce que tu vis, donnes des nouvelles. Il y en a pleins qui miseront, qui apporteront leurs soutiens en ta personne pour que tu puisses refaire surface. Il n’y a personne de parfait sur terre et à un moment donné de la vie, il faut apprendre à accepter les autres comme ils sont. Quelqu’en soit la situation, parle au lieu de rester silencieux tout ce temps. Je n’ai aucune force mais ce que je peux je le ferai…”.

Comme s’il faisait des adieux à l’artiste, il énumère ce qu’il peut garder de lui: “ce que je peux garder de toi, tu es une bonne personne et tu as du cœur. Je ne vais pas dévoiler sur la toile combien et le nombre de fois je t’ai tendu la main et tu m’as répondu présent… “, dit-il en priant pour sa protection.

Blaaz “gravement malade, incapable de se lever”

Le caractère sensible de cet hommage a attiré l’attention de bon nombre d’internautes qui se sont demandés ce qui ne va pas avec l’interprète du titre “Rien à prouver”. Alors que la polémique s’enfle sur la toile, Fo Logozo, ex membre du mythique groupe Ardiess Posse en a ajouté une couche.

Dans la nuit de ce mardi, il a annoncé l’état de santé critique d’un artiste béninois sans le nommer. “Un de nos talentueux artistes est gravement malade, incapable de se lever. Je ne peux pas le citer nommément ici car il a refusé toute aide et ne veut pas qu’on ébruite ça, mais me taire serait un crime qui me restera sur la conscience pendant longtemps”, a t-il dévoilé. Il a par la suite invité ceux qui savent de qui il s’agit (beaucoup savent dans le milieu) à le raisonner. Puis de menacer: “D’ici fin semaine je me chargerai de le citer nommément. Que Dieu nous vienne en aide”.

Mais il ne sera pas seul: “Blaaz Officiel, tu peux m’arrêter après, mais je ne vais pas me taire sur ton état de santé qui s’est dégradé… Faisons tout pour que Blaaz retrouve sa santé“, peut-on lire sur la page Facebook de Gilchrist .

Des acteurs du showbiz menacent ceux qui osent l’ouvrir

Très tard dans la nuit, comme annoncé en fin de soirée, la page Facebook Tokpa Tokpa a fini par confirmer l’information à la suite de ses investigations. “Mr Blaaz serait sérieusement malade depuis des mois…L’artiste aurait fait une rechute et une crise il y a quelques jours. Jusqu’à l’heure ou nous vous parlons, son état de santé est gardé secret”, peut-on lire sur la page.

Mais la où la bât blesse, est que des sources très proches du showbiz béninois ont longtemps œuvré pour que cette information soit cachée aux Fans de l’artiste pour des raisons encore inconnues. La même source prévient que ces acteurs du showbiz n’hésitent pas à user des menaces vis a vis de ceux qui osent l’ouvrir.