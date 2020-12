Bénin: le nouveau président du gouvernement des jeunes présenté à Vlavonou

Le gouvernement des jeunes du Bénin a un nouveau gouvernement. Le président de ce gouvernement a été introduit ce vendredi 18 Décembre 2020 au cabinet du président Louis Vlavonou.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu ce vendredi à son cabinet le nouveau président du Gouvernement des jeunes du Bénin, Bénilde Akambi.

L’hôte de l’autorité parlementaire s’est fait accompagner pour la circonstance de son prédécesseur à la tête de cette association, l’ancien président Constantin Amoussou. Elu à la faveur de l’Assemblée générale du 29 novembre dernier, le nouveau patron du gouvernement des jeunes du Bénin, une association née depuis 2016, est venu sacrifier à la tradition.

Aux dires de Constantin Amoussou, le nouveau président Bénilde Akambi, était directeur de Cabinet quand il assurait la présidence de l’association. « C’était donc essentiel à mes yeux notre arrivée ici parce que les responsables d’institutions de notre pays doivent identifier désormais la personne qui incarne le Gouvernement des jeunes du Bénin et c’est dans ce cadre que nous avons trouvé essentiel de conduire cette délégation et de la présenter au président de l’Assemblée nationale comme nous le faisons ailleurs à d’autres présidents d’institutions; a confié Constantin Amoussou.

Pour sa part, Bénilde Akambi a remercié le président de l’Assemblée nationale pour ses conseils. « Le président de l’Assemblée nationale a été très réceptif à notre doléance et c’est le lieu pour moi de le remercier. Il s’est montré très réceptif et a promis réfléchir et faire en sorte pour qu’elle soit satisfaite dans la mesure du possible »; confie-t-il.