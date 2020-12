Bénin: le maire de Pobè, Dinan Simon, reçu par l’ambassadeur chinois

L’ambassadeur de la Chine près le Bénin, PENG Jingtao, a reçu en audience le maire de la commune de Pobè, Dinan Simon, le mercredi 16 décembre 2020. Au menu des échanges, les questions de développement et les opportunités de coopération décentralisée chinoises.

Au cabinet de l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, le maire Dinan Simon a mis l’accent sur la nécessité pour Pobè d’avoir des accords de coopération décentralisée avec les villes de la Chine. Un jumelage auquel Simon Adébayo Dinan reste très attaché pour la valorisation des attraits touristiques et culturels ainsi que dans les secteurs du numérique, le renforcement de la productivité des riziculteurs de Pobè, etc.

Au cours de la rencontre, Dinan Simon a également exposé les potentialités et besoins de développement de la commune de Pobè et sollicité l’expertise de la Chine sur certaines questions de développement, sur lesquelles il pense agir pour opérer des transformations qualitatives pour un nouveau visage plus attrayant de Pobè.

Pour l’ambassadeur chinois près le Bénin, PENG Jingtao, la démarche du maire de Pobè est à saluer. Le diplomate chinois a fait savoir que la Chine et le Bénin sont des amis et partenaires frères et que la coopération entre les deux pays ne souffre d’aucun problème. «C’est pour vous dire que je suis ouvert pour une coopération très fructueuse. La Chine a beaucoup investi au Bénin et continue d’en faire dans plusieurs domaines d’activités. Je vais pas oublier votre commune, monsieur le Maire», dit-il à la délégation pobéenne.