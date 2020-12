Bénin: le gouvernement vole au secours des otages sanitaires du Cnhu

Une délégation du gouvernement béninois était ce jeudi au Centre national hospitalier universitaire (Cnhu) pour éponger les dettes de certains patients gardés prisonniers pour non payement de prestations.

Cette délégation constituée des ministres de la santé, Benjamin Hounkpatin, de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et des affaires sociales, Véronique Mewanou Tognifode est allée au chevet de ces indigents retenus dans les locaux dudit centre pour non paiement des prestations.

En laissant parler son cœur, le gouvernement de la rupture entend permettre à ces concitoyens de passer les moments de fêtes de fin d’année en famille.

Une décision qui a redonné le sourire à ces personnes guéries mais privées de leur liberté d’aller et de venir du fait de leur incapacité à solder leur facture.

C’est dans la perspective d’éviter ces gens de situation aux plus vulnérables des béninois que le gouvernement du président Patrice Talon, soucieux de permettre aux béninois d’avoir accès à des soins de qualité et à moindre coût, a initié le projet ARCH actuellement en phase d’expérimentation.