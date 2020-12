Bénin: le gouvernement envisage un emprunt de 1 102,28 milliards FCFA en 2021

Dans le cadre de la mobilisation de fonds pour le financement du budget de l’Etat, exercice 2021, le gouvernement envisage d’emprunter plus de 1000 milliards de FCFA. Ces emprunts sont prévus pour être émis sur le marché financier régional; mais aussi auprès des banques locales.

En 2021, le Bénin envisage d’emprunter 1 102,28 milliards FCFA. Selon le site d’information économique, Sika Finance, cet emprunte envisagé par le gouvernement béninois servira au financement du déficit budgétaire attendu à « 430,32 milliards FCFA, soit 4,5% du PIB ». Pour la mobilisation des 1 102,28 milliards FCFA, le trésor public béninois se fera très fréquent sur le marché financier de l’UMOA. Une bonne partie des emprunts se fera donc par l’UMOA Titres.

A lire aussi : 4è phase de l’UMOA-Titres: 3 pays, dont le Bénin, vont émettre 546 Milliards de bons Covid-19

Selon le média spécialisé dans les questions économiques, sur les 1 102,28 milliards FCFA, « 802,13 milliards FCFA seront mobilisés à travers l’émission des obligations du trésor, 176,1 milliards FCFA par les prêts projets et programmes, 80,21 milliards FCFA d’emprunts auprès des banques locales, 2,84 milliards FCFA de prêts rétrocédés, 10 milliards FCFA en bons du trésor et 31 milliards FCFA de remboursement de prêts et d’avance du trésor ».

Remboursement d’une partie de la dette de l’Etat

En dehors du déficit budgétaire à financer, ces prêts envisagés, serviront également au remboursement d’une partie de la dette de l’Etat béninois, estimé à plus de 600 milliards FCFA . Il s’agit en détail des remboursements des bons et obligations du trésor dont l’échéance est prévue en 2021 pour un montant de 357,78 milliards FCFA. Il y a également « des dettes contractées auprès des banques locales (150,86 milliards FCFA), des emprunts extérieurs (146,37 milliards FCFA), ainsi que des prêts et avances (9,04 milliards FCFA) », précise Sika Finance.