Bénin: le gouvernement autorise la reprise des activités culturelles

L’évolution de la pandémie du Coronavirus au Bénin a été abordée en Conseil des ministres, ce mercredi 23 décembre 2020. Après analyse de la situation, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures restrictives en vigueur, depuis la détection du premier cas positif.

Bonne nouvelle pour les artistes et les acteurs du secteur du sport. Ils peuvent désormais mener des activités culturelles, mais dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. « Au regard de l’évolution de la situation et tenant compte de l’avis du comité technique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie, le Conseil a marqué son accord pour la reprise des activités sportives et culturelles dans le respect des mesures barrières », peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux populations, l’observance stricte des mesures barrières, à savoir : port systématique de masque, lavage des mains à l’eau et au savon ou désinfection des mains avec du gel/solution hydroalcoolique, respect de la distanciation de sécurité sanitaire d’au moins un mètre entre personnes. A noter que l’accès aux plages reste interdit. En cette période de fêtes de fin d’année, la police républicaine est instruite pour faire respecter cette mesure.

Les artistes libérés du « chômage technique »

L’interdiction des activités a plongé, depuis plusieurs, mois les artistes dans le chômage technique. Plus de concert, de show-case et de prestations lors des mariages et anniversaires. Plusieurs d’entre eux avaient donné de la voix pour inviter les autorités à lever la mesure. Miss Espoir, Togbè Yéton, Sessimè, Mister Blaaz et bien d’autres avaient vivement réagi à cette mesure, qui commençait à trop durer.

On peut à présent dire, sans fausse modestie que leur combat a payé. Ils ont eu le mérite d’avoir attirer l’attention des autorités sur le danger que constitue cette meures d’interdiction des activités culturelle pour la survie des artistes.