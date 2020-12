Bénin: le coordonnateur Borgou du mouvement FJA, Issifou Kassoumou, à la BEF

Issifou Kassoumou, coordonnateur Borgou du mouvement FJA, a été arrêté le dimanche 20 décembre 2020 et auditionné à la BEF.

Issifou Kassoumou serait impliqué dans une affaire de placement en ligne. Il a été arrêté le dimanche et écouté par la Brigade économique et financière, à Cotonou.

Selon 24h au Bénin, Issifou Kassoumou serait lié à un réseau de e-commerce et impliqué dans une grosse affaire d’«escroquerie, via internet, fraude fiscale et blanchiment de capitaux». La même source indique qu’il pourrait rejoindre les responsables de Highlife qui croupissent en prison depuis le 28 octobre 2020.