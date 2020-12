Bénin: le chalutier industriel d’un chinois arrêté par la marine et Sea Shepherd

La marine béninoise appuyée par Sea Shepherd a mis la main sur un chalutier industriel appartenant à un chinois. Le chalutier a été repéré dans les eaux adjacentes à la réserve écologique Bouche du Roy par un navire de Sea Shepherd, qui se dirigeait vers le Port autonome de Cotonou.

La marine béninoise et Sea Shepherd ont mené une opération conjointe ayant conduit à l’arrestation du chalutier industriel d’un chinois. Cette opération qui remonte à Octobre 2020, a été menée pendant plusieurs nuits. Le chalutier incriminé a été aperçu en train de pratiquer la pêche illicite dans « des eaux adjacentes à la réserve écologique Bouche du Roy, qui abrite des palétuviers luxuriants et des lagunes qui sont cruciaux pour les populations locales de poissons ».

Selon Peter Hammarstedt, Directeur des campagnes de Sea Shepherd, le chalutier appartient à un chinois. « Le chalutier battait pavillon béninois, mais je crois que le propriétaire bénéficiaire était chinois », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs rappelé que « trois des quatre chalutiers arrêtés dans la même zone l’an dernier appartenaient aux Chinois ». Après plusieurs nuits d’opération, l’arrestation a abouti le 29 octobre 2020. Peter Hammarstedt a reconnu les efforts du Bénin dans la lutte contre la pêche illicite (pêche IUU). A noter que Sea Shepherd est une organisation non gouvernementale internationale maritime à but non lucratif qui aide plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest à lutter contre la pêche illicite.