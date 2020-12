Bénin: la chanteuse Sèna Noble crache sur les FESCU-GV Awards (photo)

La chanteuse béninoise Sèna Noble a exprimé du dégoût pour l’édition 2020 des FESCU-GV Awards.

L’année 2020 n’aura pas été la bonne pour le showbiz béninois. En plus du coronavirus qui a bloqué depuis mars 2020 les ativités culturelles, les concours de distinctions font grincer les dents.

Après Benin Showbiz Awards, et bien d’autres distinctions jugées de distinction de copinage par les artistes, la reine du gogohoun, la chanteuse Sèna Noble n’a pas pu s’empêcher de sortir de ses Gonds.

« Il faudrait que ça cesse »

Même si pour l’instant, l’artiste n’a pas évoqué les raisons de son mécontentement, elle a renié ouvertement cette compétition de distinction. « Famille, je ne suis plus dans ce truc. Je vous promets un direct pour mettre les choses au clair, il faudrait que ça cesse », a-t-elle annoncé à ses fans sur sa page Facebook.

Puis de demander? « Oui, les pauvres ne peuvent plus rester parmi vous ? ». Dans son message, la reine du Gogohoun a promis expliquer les raisons de son retrait des FESCU-GV Awards 2020. « Je vous promets un direct pour expliquer tout et je profite pour présenter mes excuses aux fans qui ont voté », va-t-elle rassurer.

A en croire Sèna Noble, la Soirée de gala de Distinctions et de Récompenses décernées à l’échelon national aux meilleurs acteurs culturels du Bénin et de sa diaspora en abrégé FESCU-GV Awards aurait sali son nom et celui de sa maison de production.