Bénin: la chanteuse Léman lesbienne? Sa réponse à la polémique sur ses orientations sexuelles

La jeune chanteuse béninoise Léman est-elle vraiment une lesbienne? L’artiste a clarifié ses orientations sexuelles, le mardi 8 décembre 2020.

Reçue sur l’émission Musik Fever d’Océan FM pour la promotion de son nouveau morceau “Vivi”, Leman a évoqué la polémique sur ses orientations sexuelles. “La grosse question est que Léman serait lesbienne, elle sort avec les hommes?”, a demandé l’animateur Prince Herbert.

A lire aussi : Léman lesbienne? La chanteuse béninoise n’pas intéressée par les hommes (photos)

Et à Léman de répondre: “C’est déjà bien quand tu dises ‘serait’. Selon elle, à aucun moment, elle n’a avoué qu’elle était lesbienne. “J’ai juste dit que j’assumais mes orientations sexuelles”, va-t-elle expliquer.

A l’en croire, que Leman soit lesbienne ou pas, ça ne change rien à sa musique. C’est pourquoi, elle conclut: “Je suis Leman, je suis la chanteuse et je pense que c’est le plus important”. A noter que dans son morceau “Vivi”, la chanteuse déclare sa flamme à l’amour de sa vie.

“Mes orientations sexuelles, je les assume »

Pour rappel, la polémique sur les orientations sexuelles de Léman ont vu le jour, quand elle a tenté de répondre à un fan sur sa page Facebook. « Mes chéri(es), je voudrais recadrer un #fan du nom de #Boris qui m’a traitée de traînée sur l’un de mes récents posts, avant que ces agissements n’aillent loin, le harcèlement est un délire », a-t-elle écrit, comme pour recadrer le fan qui l’a traitée de traînée.

Puis de poursuivre: « Je tenais à dire à ce fan et à tous les autres de son rang que je ne suis pas intéressée par les #hommes. Et je vous précise que mes #orientations#sexuelles, je les assume ». Il n’en fallait pas plus pour lancer la polémique sur ses orientations sexuelles.