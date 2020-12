Bénin: Joël Aïvo reçu par le président de la DUD, Valentin Aditi-Houdé

Une délégation conduite par Frédéric Joël Aïvo a été reçue ce jeudi 24 décembre 2020 a échangé avec le Bureau Exécutif du Parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD). Cette rencontre s’est tenue avec la présence effective du président dudit parti, l’ancien ministre Valentin Aditi Houdé.

Potentiel candidat à la présidentielle d’avril 2021, Frédéric Joël Aïvo continue de faire sa consultation auprès des acteurs et formations politiques. Après sa récente visite au siège de « Les Démocrates », il a été reçu avec son Rassemblement, ce jeudi, par les responsables de la DUD. « Au terme de nos échanges, nous avons convenu d’unir nos forces pour construire, ensemble avec nos compatriotes, un avenir apaisé pour notre pays », a-t-il fait savoir.

Nous nous réjouissons de la convivialité et de la fraternité qui ont caractérisé nos échanges et qui témoignent de la prédisposition de nos deux (2) organisations, à œuvrer au retour de l’unité de notre peuple et de la concorde nationale. Frédéric Joël Aïvo

Du côté de la DUD, aucune déclaration publique n’a été fait pour le moment sur cette rencontre. Valentin Aditi Houdé va-t-il accompagner l’universitaire dans ses ambitions présidentielles ? La positon de son parti situera les uns et les autres au moment opportun. A noter que Frédéric Joël Aïvo n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature, même s’il est sur le terrain depuis des mois et explique sa vision et son envie de diriger le pays.