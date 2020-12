Bénin – JMS 2020: LH Association initie une réflexion sur la protection de la biodiversité des sols

A l’occasion de la journée mondiale des sols, Land and Health Association a organisé une conférence sur la protection de la biodiversité des sols. Plusieurs experts spécialistes du secteur ont partagé leurs connaissances sur diverses thématiques, à travers un webinaire.

Au Bénin, les professionnels de la gestion des sols ne sont pas restés en marge de la Journée Mondiale des Sols (JMS). C’est Land and Health Association qui a pris le devant des choses à travers son webinaire tenu le samedi 5 décembre 2020. Cette rencontre a réuni plusieurs communicateurs internationaux autour du thème «Garder les sols vivants, protéger la biodiversité des sols».

A lire aussi : Bénin – Agriculture: le gouvernement approuve la création de l’ANaMA

Les participants ont été sensibilisés sur « l’importance de maintenir des écosystèmes sains et le bien-être humain, en relevant les défis croissants de la gestion des sols, en luttant contre la perte de biodiversité des sols, en augmentant la sensibilisation des sols et en encourageant gouvernements, organisations, communautés et particuliers du monde entier à s’engager à améliorer de manière proactive la santé des sols ». Quatre sous-thèmes ont été abordés au cours de ce webinaire. Il s’agit de :