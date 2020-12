Bénin: « Je suis fils de Porto-Novo. Je suis vraiment chez moi », Patrice Talon

L’histoire d’amour entre Patrice Talon et Porto-Novo est indescriptible. La ville de Porto-Novo donne des frissons au Chef de l’Etat, il l’a dit lui-même, avec émotion. « Depuis mon retour de Dangbo pour rentrer dans Porto-Novo, malgré la chaleur, j’ai eu la chair de poule », a-t-il déclaré. Le chantre du « Nouveau Départ » se réclame fils de la capitale pour décrire tout l’attachement qu’il a pour cette ville.

« Je suis sincèrement honoré et vous savez combien mon cœur est rempli de Porto-Novo. Ceux qui me connaissent le savent : quand je veux prendre du bon temps, quand je veux avoir du calme, quand je veux avoir du plaisir, quand je veux avoir de l’inspiration et me révéler à moi-même, c’est à Porto-Novo que je viens. Je suis fils de Porto-Novo. Je suis vraiment chez moi »

Patrice Talon.