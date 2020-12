Bénin: « Je suis déjà dans la peau de quelqu’un qui peut diriger le pays », Irénée Agossa

Ce dimanche 20 décembre 2020, l’émission « Gros Plan » co-produite par BENIN WEB TV et Le Portail, a reçu Irénée Agossa, président du parti Le Nationaliste, devenu depuis quelques semaines, partisan de « Les Démocrates ». Sans langue de bois, il a clairement exprimé ses ambitions pour la présidentielle d’avril 2021.

Plus de doute, Irénée Agossa s’annonce pour la présidentielle de 2021. Il est un potentiel candidat à la succession du président Patrice Talon. Mais il ne se précipite pas et promet suivre rigoureusement les dispositions des textes du parti « Les Démocrates » dont il est désormais membre. Il compte participer et est sûr de gagner les primaires au sein de sa nouvelle famille politique. « Je me prépare à la candidature. J’ai pris ma décision de participer à la candidature au sein du parti », a-t-il déclaré.

Je me préparais depuis pour être le meilleur. Dès que les conditions seront mises sur table, je vais les remplir intégralement. Je me préparais depuis pour être le meilleur. Je suis déjà dans la peau de quelqu’un qui peut diriger le pays. Irénée Agossa

Visiblement très optimiste et rassuré, il ne montre aucune inquiétude face au parrainage qui donne du fil à retordre à d’autres potentiels candidats. « Je vous affirme que nous aurons le parrainage », a-t-il déclaré avec assurance. A l’entendre, cette assurance se base sur le sens d’écoute des députés et maires, qui selon lui, n’auront pas d’autres choix que de faire la volonté du peuple. C’est donc désormais clair, Irénée Agossa se prépare activement à succéder à Patrice Talon, au Palais de la Marina.

« Je ne suis pas Dieu »

Irénée Agossa sait que ses ambitions peuvent ne pas aboutir. Il n’est pas dupe et est conscient que certains paramètres peuvent surgir et faire entrave à son engagement et à sa détermination d’être candidat à la succession de Patrice Talon. « Je compte sur le fait que ça peut ne pas arriver. Je ne suis pas Dieu », a-t-il déclaré.