Bénin: Irénée Agossa réagit à la délivrance du récépissé provisoire de « Les Démocrates »

Iréné Agossa, « Le Nationaliste » devenu depuis peu, membre du parti « Les Démocrates » se réjouit de l’existence légale de sa nouvelle famille politique. Dans une déclaration faite ce dimanche 13 décembre 2020, il invite les militants du parti à s’engager davantage pour la victoire de leur formation politique.



Le parti « Les Démocrates » a obtenu son récépissé provisoire d’enregistrement au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ce vendredi 11 décembre 2020. Cette nouvelle réjouit Iréné Agossa, qui appelle à une union sacrée autour des idéaux du parti. Pour lui, plus rien ne doit faire peur aux militants du parti « Les Démocrates ».

Il les invite à plus d’actions pour s’imposer, surtout qu’ils sont désormais confortés par le cadre légal. « Nous avons désormais le cadre administratif et légal pouvant nous conduire à la victoire. Plus rien ne doit nous faire peur, nous devons assumer cette responsabilité, celle qui nous conduit à la victoire », a-t-il déclaré.

A lire aussi : Bénin: Irénée Agossa veut boucler Allada pour « Les Démocrates » (vidéo)

Pour ceux qui doutent encore et hésitent, Irénée Agossa les invite à avoir foi en eux-mêmes. Il martèle que le parti « Les Démocrates » est le meilleur cadre qui s’offre à tous les Béninois qui souhaitent s’engager pour le bien être du pays. Quels que soient les obstacles qui se dressent sur le chemin, Iréné Agossa pense que « Les Démocrates » s’en sortira et atteindra la victoire finale