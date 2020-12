Bénin: Inas Karimou remporte la couronne de Miss Littérature 2020 (photos)

Inas Karimou a été élue Miss Littérature 2020 du Bénin, le samedi 28 novembre 2020. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de spectacle du festival international de Théâtre du Bénin.

Inas Karimou est sacrée Miss Littérature 2020 du Bénin à l’issue de la phase finale qui a connu son épilogue le samedi dernier. Inas Karimou, 21 ans, 1m57 pour 49 kg et titulaire d’une licence en droit privé, a remporté la couronne de cette noble initiative coordonné par Carmen Toudonou. Elle a pour loisir la natation et la course; sa couleur préférée est le rouge et elle écrit des nouvelles.

Selon la gagnante, son auteur préféré au Bénin est Carmen Toudonou, et Colleen Hoover, à l’étranger. Elle vient de refermer les pages de « Qui doit mourir ? » de Diana Urban. A l’en croire, sa personnalité préférée est le président du Bénin, Patrice Talon.