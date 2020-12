Bénin: hommage national au Pr Abiola Félix Iroko, avant son inhumation

Le professeur Abiola Félix Iroko reçoit les hommages de la nation au Hall des Arts de Cotonou, avant son inhumation. Décédé le 13 novembre 2020, l’illustre disparu sera conduit à sa dernière demeure, ce samedi 12 décembre 2020.

Etudiants, universitaires et personnalités politiques célèbrent le professeur Abiola Félix Iroko. Discours d’adieu et témoignages ont meublé cette cérémonie solennelle qui illustre ce que l’homme a été pour le Bénin et pour l’Afrique. Selon le programme d’inhumation, il sera enterré demain samedi 12 décembre 2020, après une messe corps présent à l’église St Michel de Cotonou.

Programme d’inhumation

Vendredi 11 Décembre 2020

15h – 18h30 : Hommage national au Hall des arts

19H 00 : Chapelle ardente au domicile du défunt

20H 00 : Veillée de prière à l’Église Saint-Michel de Cotonou

Samedi 12 Décembre 2020

08H à 11H : Exposition du corps au domicile du défunt

12h 30 : Départ pour l’Église Saint-Michel de Cotonou

13h 00 : Messe Corps présent et d’enlèvement de deuil

14H 45 : Départ pour le cimetière et inhumation.

Né en 1946, Félix Iroko était un historien béninois originaire de Kétou. Plusieurs ouvrages sur les civilisations de l’Afrique de l’Ouest et sur l’esclavage portent sa signature. Dans un récent entretien qu’il a accordé à BENIN WEB TV, Félix Iroko déclarait qu’ “Il faut condamner les Africains” pour la traite négrière”.