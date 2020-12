Bénin: Ghislain Wamassè sensibilise les enfants handicapés sur la Covid-19

Dans le cadre de la célébration de la 3ème édition de « Mon Noël », Ghislain Mahougnon Wamassè a opté pour la sensibilisation des enfants déshérités sur le respect des gestes barrières contre la pandémie du coronavirus. C’est un événement qui, chaque année, permet aux enfants démunis, orphelins et handicapés, de jouir de la magie de Noël.

Comme chaque année, Ghislain Mahougnon Wamassè a tenu, ce vendredi 25 décembre 2020, dans le 12ème arrondissement de Cotonou, l’événement « Mon Noël avec les orphelinats et centre pour handicapés ».

Contrairement aux années antérieurs, l’année 2020 a été spéciale. En collaboration avec le président du comité d’organisation, tous les acteurs de développement du 12ème arrondissement et environ ont offert aux enfants une édition spéciale exclusivement focalisée sur la sensibilisation sur la Covid-19.

Pour l’occasion, environ 70 enfants venus du centre de réadaptation à base communautaire, un centre sous tutelle du ministère des affaires sociales et de la micro-finance et d’autres centres identifiés grâce aux chefs quartiers, aux organisations partenaires techniques au comité, à la croix rouge du 12ème arrondissement, à la Jeune Chambre internationale Cotonou Elan ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales ont bénéficié de cette formation sur le Coronavirus.

Des gestes barrières contre le coronavirus…

Pour rappel, depuis la détection du premier cas de COVID-19 dans notre pays, le 16 mars 2020, le Gouvernement a pris des mesures restrictives fortes pour en limiter la propagation.

Au regard de l’évolution de la situation et tenant compte de l’avis du comité technique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la reprise des activités sportives et culturelles dans le respect des mesures barrières.

Le Conseil a profité de l’occasion pour rappeler une fois encore, aux populations l’observance stricte de ces mesures barrières à savoir : port systématique de masque, lavage des mains à l’eau et au savon ou désinfection des mains avec du gel/solution hydroalcoolique, respect de la distanciation de sécurité sanitaire d’au moins un mètre entre personnes.