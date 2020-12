Bénin – Formations universitaires: nouvelle opportunité pour les nouveaux bacheliers

Les nouveaux bacheliers ayant la possibilité de se payer les formations universitaires dans les établissements de formation des universités publiques du Bénin peuvent désormais enclencher le processus de sélection. A travers la note N° 2524 MESRS/DC/SGM/DGES/DIFQES/PPCom/SA, du 9 Décembre 2020, « le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique informe les nouveaux bacheliers et leurs parents que, la phase de sélection et de classement des titres entièrement payants de l’année académique 2020-2021, est désormais lancée ».

« A cet effet, elle invite les nouveaux bacheliers de 2020 à se rendre sur la plateforme apresmonbac.bj du jeudi 10 au mercredi 16 Décembre 2020, pour procéder au choix de leurs filières de formation. » indique le communiqué signé du Directeur de Cabinet, Makpéhou Rogatien TOSSOU.