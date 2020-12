Bénin – Fin de confinement: Joël Aïvo tient sa première séance de travail

L’agrégé de droit et potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021, le professeur Joël Aïvo a mis un terme à son confinement depuis ce mardi 22 Décembre 2020.

Après dix jours d’isolement pour une fausse alerte de contamination à la Covid19, l’universitaire a renoué depuis hier avec ses activités politiques. Il a tenu en effet ce même mardi, sa première séance de travail avec quelques responsables de partis et mouvements politiques dans le cadre des stratégies en cours pour la restauration de la démocratie et de l’État de droit et l’alternance politique au sommet en 2021.

Soutiens déterminés, le Parti Vert du Bénin (PVB), le Parti Dynamique d’Action pour le Développement (DAD), l’Union des Jeunes pour une Nouvelle Éthique (UJENE) et la Ligue des Jeunes Engagés pour une Alternative en 2021 (LIJEA) sont les forces politiques avec lesquelles le constitutionnaliste a renoué ses activités politiques après dix jours de confinement blanc.